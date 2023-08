Fe intacta

A pesar de haber perdido en casa los dos primeros partidos de la serie semifinal ante los Algodoneros de Delicias, el manager de los Indios de Juárez, Heriberto García, manifestó una total confianza en sus jugadores y cree que si hay un equipo que puede regresar de esta situación es precisamente la escuadra fronteriza.

El viernes pasado en el Estadio Juárez, los Algodoneros derrotaron a los Indios por nocaut 15-3, y un día después ganaron 3-2 para tomar una ventaja de 2-0 en esta serie que es a ganar cuatro de siete juegos.

PUBLICIDAD

A partir de este jueves la serie se reanuda en el Gran Estadio Delicias, donde está programado que se lleven a cabo tres partidos en tres días consecutivos, siempre y cuando los Algodoneros no le apliquen la escoba a los indígenas.

“Estamos bien, sabemos el equipo que tenemos y si hay un equipo que puede regresar de esta situación somos nosotros”, declaró el manager García al sitio oficial de los Indios de Ciudad Juárez.

El timonel añadió que en el juego del sábado por la noche se dieron la oportunidad de demostrar que el cuerpo de lanzadores es capaz de detener a la ofensiva algodonera.

“Desafortunadamente la ofensiva no salió en un día que hubiéramos esperado, pero bueno, es parte del beisbol”.

Apodado ‘El Talismán’, García dijo que ve esta serie como la ve todo mundo, una serie que de antemano sabían que no sería fácil.

“Una semifinal nunca es una serie fácil. Afortunadamente para ellos, las cosas les han salido bien y no queda más que seguir enfocado y confiar en el equipo, en lo que cada uno sabe hacer y salir a jugar el tercer juego como si fuera el último de la temporada. No podemos pensar en ganar una serie si no ganamos el primer juego”.

El ánimo en los jugadores se sentía por los suelos luego de la segunda derrota, por eso el staff de coacheo tuvo que hablar para que levantaran la cabeza.

“Bueno, sí, ayer al terminar el juego un poquito cabizbajos, normal. A nadie le gusta perder, menos en estas instancias, pero ya tuvimos una plática ahí con ellos, donde les hice ver la importancia de estar peleando este tipo de juegos. A través de la historia se han visto muchas cosas.”

Los Indios, recalcó García, pelearán hasta el último por mantenerse en la pelea.

“Mientras no caiga el último out donde nos eliminen, tenemos la esperanza, tenemos que seguir peleando. No vamos a entregar absolutamente nada, si hay un equipo que puede regresar en esta serie, somos nosotros”.

Liga Estatal de Beisbol

Semifinal

Juárez vs Delicias

Juego 1

Juárez 3, Delicias 15

Juego 2

Juárez 2, Delicias 3

Serie: Ventaja Delicias 2-0

Tome nota

Juárez en Delicias

Juego 3

Jueves 10

7:45 p.m.

Juego 4

Viernes 11

7:45 p.m.

Juego 5*

Sábado 12

7:45 p.m.

*En caso de ser necesario