Falta ‘Zeke’ a campos de entrenamiento

Oxnard, California.- Los Vaqueros de Dallas comenzaron sus campos de entrenamiento sin su corredor estrella.

Ezekiel Elliott cumplió la amenaza y no se presentó a las prácticas que se realizan Oxnard, California, según reportes debido a que busca una extensión de contrato y aumento salarial, aunque le restan dos años a su trato.

“Bueno, viene tarde. Es un no reportó, el resto del equipo reporto, entonces viene tarde, pero esto es lo que hacemos, no estamos sorprendidos. Esto es costumbre del negocio”, dijo el dueño de Dallas, Jerry Jones.

El corredor podría ser multado por su ausencia.

Por su parte, el coach Jason Garrett no está preocupado por la falta de una de sus piezas clave en el ataque.