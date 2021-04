Fallece padre de Aaron Jones

Armando Vela / El Diario de El Paso

Alvin Jones Sr., padre del corredor paseño de los Empacadores de Green Bay, Aaron Jones, murió el martes a la edad de 57 años, según publicaron tanto Aaron como su hermano gemelo Alvin en sus cuentas de Instagram, ayer.

Jones Sr. era un militar veterano con 29 años de servicio activo que se retiró en 2013 para pasar más tiempo con sus hijos y así poder apoyarlos más en su pasión por el futbol americano. En los últimos nueve años nunca se perdió un partido en casa o fuera de casa durante las carreras colegiales de sus hijos en UTEP y mantuvo esa tradición cuando Aaron se unió a los Empacadores en la temporada 2017, por lo que a menudo era visto en las transmisiones de televisión cuando celebraba las grandes jugadas o los touchdowns de su hijo.

La causa de la muerte no fue revelada por ninguno de los hermanos Jones en sus publicaciones de Instagram.

“El corazón roto en un millón de pedazos. Estoy tan orgulloso de ti Te amo Papá. Te prometo que siempre protegeré y cuidaré de nuestra Reina y al resto de la familia en la que me criaste y en la que has estado preparando a Vino y a mí durante 26 años”, dice la publicación de Aaron Jones en su red social.

Y agrega que “ni siquiera puedo imaginar los días de juego sin ti a mi lado. No te has perdido un juego en 9 años y me da miedo pensarlo, pero sé que tienes el mejor asiento en el estadio y estás grabado para siempre en mí y llevaré nuestro Nombre en alto y seré grandioso como si me hubieras empujado toda mi vida. Podría escribir un libro y seguir y seguir, pero ahora es el momento de ser un hombre y mantenerlo presionado. Te tengo papá.”

Después de dejar la universidad un año antes de terminar para probar suerte en el draft de la NFL donde fue elegido por los Empacadores en 2017, Jones regresó un año después para cumplir la promesa que le había hecho a sus padres y se graduó de UTEP.

Aaron Jones, graduado de la Burges High School, es hijo de dos sargentos mayores retirados del ejército de Estados Unidos. A menudo acompañaba a su padre a sesiones de entrenamiento físico y se ofrecía como voluntario en muchos eventos militares juveniles y recibió múltiples premios.

Jones firmó recientemente una extensión de contrato para permanecer en Green Bay.