Fallece Franco Harris, leyenda de los Steelers

Franco Harris, el corredor del Salón de la Fama de los Acereros de Pittsburgh, cuya atrapada muy pequeña, conocida como la "Recepción Inmaculada" en 1972, sigue siendo uno de los momentos más memorables de la N.F.L., ha muerto. Tenía 72 años.

Su hijo, Franco “Dok” Harris, confirmó su muerte a The Associated Press. No se dio ninguna causa de muerte.

PUBLICIDAD

La muerte de Harris se produce días antes del 50 aniversario de la "Recepción Inmaculada", que Mike Tomlin, el actual entrenador de los Acereros, dijo esta semana que era "la jugada más significativa en la historia del juego". Los Acereros planearon retirar el número de camiseta de Harris, el 32, durante una ceremonia de medio tiempo en su juego este sábado.

El corredor ganó cuatro Super Bowls con los Acereros, cuando se establecieron como el equipo dominante de la NFL de la década de 1970, y fue nombrado para el Pro Bowl en cada una de sus primeras nueve temporadas. Pero fue una sola jugada mano a mano lo que definió su carrera.

El 23 de diciembre de 1972, los Acereros perdían 7 a 6 en un partido de playoffs de la ronda divisional contra los Raiders de Oakland. Con menos de 30 segundos por jugar en el último cuarto, el mariscal de campo de los Acereros, Terry Bradshaw, lanzó un pase desesperado a John "Frenchy" Fuqua, solo para ver que la pelota se desviaba hacia el suelo. Pero Harris recogió el balón en el aire a solo unos centímetros del césped y corrió para el touchdown de la victoria, un final milagroso que se ha repetido miles de veces desde entonces.

“Tengo que admitir que la recepción se hace cada vez más y más grande”, dijo Harris a The New York Times en 2012. “Cuando la gente recuerda el gran éxito que han tenido los Steelers en los últimos 40 años y se pregunta dónde empezó todo, bueno, todo comenzó allí mismo. Si no fuera por esa captura, todo el éxito que siguió podría no haber ocurrido nunca”.