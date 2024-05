Fallece a los 71 años Bill Walton, personaje excéntrico del baloncesto

Bill Walton, un pívot del Salón de la Fama que fue autor de una carrera triunfal y trágica, así como colorida y controvertida, falleció el lunes a los 71 años tras una batalla contra el cáncer, anunció la NBA.

Walton era considerado uno de los pívots más dominantes y versátiles de la historia, lo que se tradujo en dos títulos estatales con el Helix High de La Mesa (California), dos títulos de la NCAA en la UCLA y dos títulos de la NBA, uno con los Portland Trail Blazers en 1977 y otro con los Boston Celtics en 1986. En 1993, fue elegido miembro del Salón de la Fama Naismith y, en 1997, la NBA lo incluyó entre los 50 mejores jugadores de todos los tiempos.

"Bill Walton era realmente único en su especie", dijo el comisionado de la NBA Adam Silver en un comunicado. "Como jugador del Salón de la Fama, redefinió la posición de pívot. Sus habilidades únicas le convirtieron en una fuerza dominante en UCLA y le llevaron a ser MVP de la temporada regular y de las Finales de la NBA, a ganar dos campeonatos de la NBA y a formar parte de los Equipos del 50º y 75º Aniversario de la NBA. Bill trasladó su contagioso entusiasmo y su amor por el deporte a las retransmisiones, donde ofreció comentarios perspicaces y llenos de color que entretuvieron a generaciones de aficionados al baloncesto. Pero lo que más recuerdo de él es su entusiasmo por la vida. Era una presencia habitual en los actos de la liga, siempre animado, con una sonrisa de oreja a oreja y dispuesto a compartir su sabiduría y su calidez. Atesoraba nuestra estrecha amistad, envidiaba su energía sin límites y admiraba el tiempo que dedicaba a cada persona con la que se encontraba.

"Como miembro apreciado de la familia de la NBA durante 50 años, Bill será profundamente echado de menos por todos aquellos que llegaron a conocerle y a quererle. Mi más sentido pésame a la esposa de Bill, Lori; a sus hijos, Adam, Nate, Luke y Chris; y a sus muchos amigos y colegas".

Cuando Walton voló a Portland (Oregón) en octubre de 2009, se sorprendió al ver que le caían lágrimas por las mejillas.

Mientras el legendario pívot miraba por la ventanilla del avión, se inundó de recuerdos. Había regresado a Portland muchas veces desde que se marchó en 1979, fruto de un intercambio solicitado a toda prisa. Pero, por alguna razón, esta vez, a sus 56 años, le invadían las emociones. Estaba la satisfacción y el aprecio de un equipo que se unió para ganar el título de la NBA de 1977. La agonía de múltiples operaciones en pies y tobillos. El enfado y la confusión por la forma en que se gestionó su atención médica. Y el arrepentimiento de cómo lo llevó todo.

Al día siguiente, antes de un partido en casa de los Trail Blazers, Walton explicó sus emociones a un grupo de periodistas.

"Estoy aquí para intentar enmendar los errores y equivocaciones del pasado", dijo Walton. "Lamento no haber sido mejor persona. Un mejor jugador. Me arrepiento de haberme lesionado. Me arrepiento de las circunstancias en las que dejé la familia de los Portland Trail Blazers. Ojalá pudiera volver a hacer muchas cosas, pero no puedo. Así que estoy aquí para disculparme, para intentar enmendar las cosas y para intentar empezar de nuevo y hacerlo mejor."

Irónicamente, Walton estaba en Portland para ser agasajado. El gobernador de Oregón, Ted Kulongoski, le iba a conceder el premio Governor's Gold, otorgado anualmente a cuatro personas u organizaciones que han hecho grandes contribuciones al estado. Y los Trail Blazers le habían invitado a encabezar un acto de recaudación de fondos. Pero mientras el gobernador y la franquicia se preparaban para homenajear a uno de sus más grandes atletas, Walton revelaba la complejidad de su legado.

Diez años después, en otro regreso a Portland, recordó aquel vuelo de 2009.

"Fue muy triste", declaró Walton a The Athletic. "Siempre intento reflexionar sobre mí mismo, y cuando estás viviendo una vida que está en el escenario, en la cámara, delante de todos, en el momento en que se hace el silencio, es cuando te llegan las verdaderas respuestas... cuando ya es demasiado tarde".

La grandeza de Walton en la cancha era incuestionable. En el instituto, los equipos de Walton ganaron sus últimos 49 partidos. En la UCLA, fue el mejor jugador del año de la NCAA durante tres temporadas consecutivas (1972-74), un periodo que incluyó una serie de 88 victorias consecutivas. En la NBA, ganó el premio al Jugador Más Valioso en 1978 con los Trail Blazers y el premio al Sexto Hombre del Año en 1986 con los Celtics.

Pero detrás de muchos de sus triunfos estaba la trágica decepción de las lesiones. Walton se sometió a 39 operaciones durante su carrera como jugador, la mayoría en pies y tobillos, lo que le hizo perderse 762 partidos a lo largo de 13 temporadas. En tres ocasiones se perdió una temporada entera por culpa de las lesiones. En su autobiografía, Nothing But Net, Walton escribió que lo que más lamentaba era jugar lesionado.

"No dejé que el dolor fuera mi guía", escribió Walton. "No dije: 'Si te duele mucho, no juegues'".

Dijo que sufrió una lesión de rodilla en el patio de recreo cuando era joven y que nunca volvió a ser el mismo.

"Mis piernas estaban prácticamente destrozadas cuando llegué a la NBA en 1974", escribió Walton. "Llegué a mi punto álgido a los 12 años".

Cuando estaba sano, pocos eran más versátiles o más dominantes. Era un gran pasador brillante, tanto en la media cancha como iniciando la ruptura rápida tras un rebote con un pase de salida. Medía 1,88 metros y era largo, lo que le ayudaba a convertirse en un eficaz taponador. Los que jugaron con Walton le llamaron el mejor compañero de equipo, que ayudó a elevar su juego. Sin embargo, Walton nunca estuvo más preparado para dar un paso al frente que en los partidos importantes.

En el partido por el título de la NCAA de 1973 contra Memphis State, Walton consiguió 44 puntos, 13 rebotes y siete tapones, al tiempo que encestó 21 de los 22 tiros de la victoria por 87-66 de UCLA. Walton encestó otros cuatro tiros que fueron descalificados y se consideraron tapones ofensivos debido a una norma de la NCAA de entonces que prohibía los mates. La temporada anterior, en 1972, Walton anotó 33 puntos en la semifinal nacional, y luego lideró a todos los anotadores con 24 puntos en el partido por el título, ayudando a UCLA a vencer a Florida State por 81-76, lo que le valió el primero de sus dos premios al Jugador Más Destacado.

Junto al entrenador Jack Ramsay (izquierda), Walton fue el centro de la Blazermanía en 1977, cuando los Trail Blazers ganaron el único título de la franquicia en la NBA. (Hank Delespinasse / Sports Illustrated vía Getty Images)

En el sexto partido de las Finales de la NBA de 1977, Walton anotó 20 puntos contra Filadelfia, además de 23 rebotes, siete asistencias y ocho tapones, con lo que Portland sentenció la serie y ganó su único título de la NBA. En la serie, Walton promedió 18,5 puntos, 19 rebotes, 5,2 asistencias y 3,7 tapones, y fue nombrado MVP de las Finales de la NBA.

Su momento más gratificante, según Walton, llegó al final de su carrera, tras ser traspasado de los LA Clippers a los Boston Celtics. Aceptando un papel de reserva como suplente de Robert Parrish, Walton jugó 80 de los 82 partidos de la temporada regular y 16 de los 18 partidos de playoffs de los Celtics. Con un promedio de 7,6 puntos, 6,8 rebotes y 2,1 asistencias en 19 minutos, Walton se impuso a Ricky Pierce, de Milwaukee, y a Eddie Johnson, de Sacramento, para el premio al Sexto Hombre del Año, y ayudó a Larry Bird y Kevin McHale a ganar otro título. Walton lo calificó como "mi mayor logro personal como jugador".

"Nunca me lo pasé mejor jugando", escribió Walton en su biografía. "Aparte de ganar, mis momentos favoritos en la cancha llegaron cuando estaba ahí fuera con Larry Bird. Se puede decir que nuestros estilos eran complementarios".

En un documental de cuatro partes sobre Walton titulado "The Luckiest Man on Earth" (El hombre más afortunado de la Tierra), el productor Steve James entrevistó a Bird sobre cómo era jugar junto a Walton. Bird le dijo a James que Walton era tan bueno como cualquiera cuando estaba sano.

"Cuando Larry Bird dijo eso, Larry Bird no es un tipo que se limite a lanzar cumplidos", dijo James a The Athletic. "Cuando dijo que era uno de los mejores de la historia, dije: ¿Centros?

"Y él dijo: no. Jugadores".

La siguiente temporada sería la última de Walton, limitado a 10 partidos por lesión.

"Cuando estaba bien, creo que era el mejor pívot que jugaba", dijo Dave Twardzik, un escolta del equipo campeón de Portland.

Bill Walton transporta madera para construir una barricada frente al edificio administrativo del campus de la UCLA en Los Ángeles en 1972. (Associated Press)

En la turbulenta década de 1970, con la guerra de Vietnam haciendo estragos y el Watergate erosionando la confianza en el gobierno de Estados Unidos, Walton se convirtió en algo más que un jugador de baloncesto. Se convirtió en una voz del movimiento contracultural.

Fue detenido en mayo de 1972 en el campus de la UCLA por protestar contra la escalada de la guerra de Vietnam, y una foto que captaba a Walton sentado en Wilshire Blvd. con los brazos pacíficamente levantados antes de su detención, circuló ampliamente en periódicos y revistas.

Walton declaró al escritor Tom Shanahan que entonces, y siempre, creyó en las protestas pacíficas.

"Protestar es lo que consigue que se hagan las cosas", dijo Walton. "El impulso de un cambio positivo requiere acción. Las fuerzas del mal no cambian así como así".

Y en 1975, una semana después de su segunda temporada con los Trail Blazers, Walton participó en una rueda de prensa en San Francisco defendiendo a sus amigos Jack y Micki Scott, que a veces vivían con Walton en Portland. El FBI perseguía a los Scott por albergar a miembros del Ejército Simbionés de Liberación, que habían secuestrado a Patty Hearst, y los Scott negaron haber cometido ningún delito. Walton pidió al mundo que "se uniera a nosotros en el rechazo al gobierno de Estados Unidos", al tiempo que calificaba al FBI de "enemigo".

Los Trail Blazers se mostraron indignados por los comentarios de Walton, y el propietario Herman Sarkowsky, el presidente del equipo Larry Weinberg y el vicepresidente ejecutivo Harry Glickman emitieron un comunicado.

"Los Portland Trail Blazers deploran la declaración de Bill Walton en la que pide el rechazo del Gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos es la nación más libre y democrática del mundo. Nosotros y la gente de todo el mundo lo reconocemos", dijeron los Blazers en su comunicado. "El sistema estadounidense, a pesar de sus imperfecciones, ha sido y sigue siendo el hito que anhelan alcanzar los pueblos oprimidos de todo el mundo. Creemos que la Asociación Nacional de Baloncesto es un ejemplo de las oportunidades disponibles para la gente bajo el sistema de gobierno, y Walton, más que la mayoría, ha cosechado extraordinarios beneficios de este sistema."

En aquella época, no era raro que un deportista se pronunciara sobre cuestiones políticas o sociales. Arthur Ashe, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Muhammad Ali... todos adoptaron posturas y no tuvieron miedo de expresar sus opiniones. Todos ellos eran negros. Walton era blanco.

"Fue sin duda la superestrella blanca más franca, desde luego en la universidad, de aquella época", dijo James. "A día de hoy, no hay muchos jugadores blancos de talla que hablen con regularidad sobre capitalismo... política... lo que sea. Bill era un caso atípico, en parte porque era blanco y en parte porque los atletas de aquella época intentaban seguir la línea. Se les consideraba culturalmente conservadores".

Años más tarde, Walton se opuso a la idea de que los atletas debían centrarse en sus deportes y no expresar sus opiniones.

"El deporte abarca todos los aspectos de la vida", declaró Walton a Hal Bock, de The Associated Press, en 1991. "Es lamentable cuando la gente utiliza el argumento de que no es una plataforma para la política... Creo que no se puede parar y poner los deportes en un vacío. Sólo porque la gente se dedique a algo tan especial como el deporte, eso no les impide posicionarse".

Para la generación más joven, Walton quizá sólo sea conocido por su segunda carrera: la radiodifusión, donde fue un comentarista en color exagerado, y a veces estrafalario, de partidos universitarios y de la NBA.

Lo irónico es que Walton creció tartamudeando y tuvo problemas con las entrevistas en la universidad y en la NBA. Cuando Walton tenía 28 años, conoció al locutor de los Knicks de Nueva York Marty Glickman, quien le dio una serie de consejos para corregir su tartamudez: ralentizar los pensamientos, leer en voz alta y masticar chicle sin azúcar para fortalecer los músculos de la mandíbula. También le dijo que identificara los sonidos que le daban problemas -para Walton eran las palabras con D, H, S, Th y W- y que buscara libros o artículos con esas palabras y practicara.

Walton, que más tarde se convertiría en orador público remunerado, citaba a menudo en su presentación que aprender a hablar era "mi mayor logro... y tu peor pesadilla".

En 1990, Prime Ticket Network contrató a Walton como analista. Pronto, estaba en todas partes. Pasó por NBC, ABC, CBS, FOX, ESPN, Turner Sports y, más recientemente, fue comentarista en color de las retransmisiones de baloncesto de la Pac-12 en ESPN. En 2001, recibió un Emmy a la mejor retransmisión deportiva en directo. No importaba la cadena ni el escenario, Walton siempre estaba soltando comentarios escandalosos y fuera de lo común.

Awful Announcing ha elaborado una lista de los momentos más extravagantes de la retransmisión de Walton. Una muestra:

"Ayer, celebramos el descubrimiento de la gravedad de Sir Isaac Newton. Hoy, Fabricio Roberto la desafía".

"Si alguna vez piensas que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, es que nunca has pasado una noche en la cama con un mosquito, o que nunca has jugado al baloncesto contra Taylor de Utah: el nº 11 en tu programa, el nº 1 en tu corazón".

"John Stockton es una de las verdaderas maravillas, no sólo del baloncesto, o en América, ¡sino en la historia de la Civilización Occidental!"

"El comienzo de esta noche fue eléctrico. ¡Los dos equipos cabalgando cuásares hasta la cima de la montaña hacia la tierra prometida!"

Cuando Walton llegó a Portland aquel día de octubre de 2009, otro factor influyó en su estado emocional: Era un hombre renacido.

Durante 2007 y 2008, Walton estuvo ausente de las ondas. Nada de televisión. Ni radio. Ni apariciones. Estaba de espaldas, sumido en la miseria y contemplando el suicidio.

"Había estado en el hospital, en mi lecho de muerte, queriendo suicidarme. Durante años", dijo Walton en 2009. "Estaba en una situación terrible".

En febrero de 2009 se sometió a una fusión espinal, y no sólo alivió su dolor, sino que le dio una nueva perspectiva. Por eso estaba tan ansioso por reparar su relación con los Trail Blazers, y por eso volvió a ser un ávido ciclista, y empezó de nuevo a asistir a lo que él llamaba "la iglesia": los conciertos de Grateful Dead, de los que ha asistido a más de 1.000 espectáculos.

Era feliz, se sentía realizado y quería correr la voz. Se llamaba a sí mismo "el hombre más afortunado del mundo" y se lo creía.

"Cuando te enfrentas a la muerte, te cambia", decía Walton. "Y nunca vuelves a ser el mismo".