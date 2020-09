Falla secundaria de Vaqueros en Seattle

Associated Press

Arlington.- La línea secundaria de Dallas cometió las primeras cuatro faltas del equipo, desperdició varias asignaciones por segunda semana consecutiva y cedió el quinto pase de touchdown de Russell Wilson para la anotación de la ventaja en los últimos dos minutos en Seattle.

El juego en conjunto desafiado por las lesiones es la mayor de varias preguntas para la marca perdedora de los Vaqueros, que juegan el primero de tres partidos consecutivos en casa este domingo contra Cleveland después de una derrota de 38-31 ante los Halcones Marinos.

“Cada vez que juegas, no se supone que la gente deba abrirse de par en par”, dijo el entrenador Mike McCarthy. “Para eso son los lunes, y lo analizaremos detenidamente”.

Con Chidobe Awuzie y Anthony Brown en la lista de suplentes lesionados, los Vaqueros de repente se apoyan en el novato Trevon Diggs, una selección de segunda ronda que podría ser su mejor esquinero y jugó todos los cuartos contra Seattle.

El suplente (Jourdan Lewis) y el titular (Daryl Worley) están jugando casi todo el juego. Brandon Carr, un jugador de 34 años que pasó cinco de sus primeras 12 temporadas con los Vaqueros, está de regreso como potencial salvación, aunque aún no ha jugado mucho.

Los profundos han tenido problemas, con Xavier Woods dejando que Tyler Lockett corra a su lado en una cobertura arruinada para un fácil y temprano touchdown de 43 yardas. Darian Thompson, titular porque el recluta de agente libre, Ha Ha Clinton-Dix, fracasó en el campo de entrenamiento, tardó en reconocer la ruta de D.K. Metcalf en el touchdown de la ventaja de Seattle en los últimos dos minutos.

Antes del touchdown de Metcalf, los Vaqueros cedieron un pase de 11 yardas a Greg Olsen en cuarta y 3 cuando haberlos parado pudo haber sellado una segunda victoria consecutiva viniendo de atrás.

Diggs también permitió que Metcalf lo superara en lo que debería haber sido un touchdown de 63 yardas en el primer cuarto, pero Metcalf celebró temprano, lo que permitió que Diggs forzara un balón perdido en la yarda 1.

“Realmente fue culpa nuestra, honestamente, solo fue falta de comunicación”, dijo Diggs. “Hay cosas que tenemos que corregir en la práctica y cosas así. Lo haremos bien. Es solo comunicación. Eso es literalmente”.

¿Qué está funcionando?

Los pases de carrera que fueron un paseo las primeras dos semanas tuvieron su mejor juego contra Wilson. Los Vaqueros fueron disciplinados y pacientes al tratar de evitar que Wilson saliera, y Aldon Smith tuvo tres de las cuatro capturas de Dallas. Dak Prescott tuvo un segundo día consecutivo de pases de 400 yardas por primera vez en sus cinco temporadas, esta vez con 472 yardas, un récord personal.

¿Qué necesita ayuda?

El mal juego de los equipos especiales le costó a los Vaqueros cuatro puntos en la primera mitad. Tony Pollard jugó mal una patada de salida en la línea de gol, fue demasiado lento tratando de recuperarse y tuvo que caer sobre la pelota en la yarda 1. Ezekiel Elliott se deslizó en la primera jugada en la zona de anotación para un safety. Greg Zuerlein golpeó el poste vertical en su primera patada de gol de campo y fue bloqueado en la segunda. En la segunda mitad, Pollard le costó a su equipo un tiempo fuera cuando era el jugador que faltaba en el equipo de despeje.

Al alza

El receptor Cedrick Wilson tuvo los primeros dos touchdowns de su carrera, de 40 y 42 yardas, en sus dos primeras recepciones de la temporada. Terminó con cinco recepciones para 107 yardas después de entrar con cinco recepciones para 46 yardas en sus más de dos temporadas. Wilson se perdió su año de novato por una lesión.

A la baja

Elliott fue principalmente una ocurrencia tardía, lo cual es raro para el dos veces campeón por tierra. Las primeras seis jugadas de Dallas fueron pases y Prescott tuvo un récord personal de 57 intentos. Elliott dejó caer tres pases de pantalla y terminó con 14 acarreos para 34 yardas, con una carrera larga de 9.

Lesionado

El vicepresidente ejecutivo, Stephen Jones, dijo en su programa de radio de este lunes que el tacle derecho novato no reclutado, Terence Steele, dejó el juego de Seattle con síntomas similares a los de la gripe, pero que no están relacionados con Covid-19. Debido a que la salida ocurrió poco después de que Steele fuera llamado a una jugada de cuarta y uno, que Elliott de alguna manera convirtió, y que no hubo ningún anuncio de una lesión, parecía que sólo había sido sacado por táctica.

Número clave

38. Los Vaqueros han cedido al menos 38 puntos en partidos consecutivos por primera vez desde 1988, cuando terminaron 3 ganados y 13 perdidos en la última de las 29 temporadas de Tom Landry como entrenador. Dallas se recuperó de 15 puntos en los últimos ocho minutos para vencer a Atlanta 40 a 39 en la semana 2.

Próximos pasos

Los Vaqueros serán los favoritos en los tres próximos partidos en casa. Los Gigantes de Nueva York, sin victorias, los visitan el 11 de octubre antes del partido del lunes por la noche contra Arizona el 19 de octubre. Algo menos que una barrida comenzando con los Cafés, y es muy probable que Dallas tenga problemas para escapar de la sombra de .500 de porcentaje, o peor, en la primera temporada de McCarthy.