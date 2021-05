Extrañan Lakers a LeBron

Associated Press

Los Lakers de Los Angeles no tendrán la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia del Oeste. Necesitan ayuda si desean escapar del torneo de calificación. Pero lo peor es que su invitación a la postemporada ni siquiera está garantizada.

Los campeones defensores de la NBA podrían estar en problemas.

Esto es muy sencillo para los Lakers: ellos ganan la mayoría de sus partidos cuando LeBron James juega, y pierden la mayoría de los partidos cuando no lo hace. Debido a que ha estado en la banca en 23 de los últimos 25 partidos de los Lakers, han caído al séptimo lugar en el Oeste –es el lugar más bajo en el que han estado desde el pasado mes de diciembre–. El destino más probable para ellos es jugar un partido o dos en la nueva ronda de calificación que les espera a los equipos que terminan entre el séptimo y décimo lugar en cada conferencia.

“No podemos preocuparnos acerca de eso”, comentó el entrenador de los Lakers Frank Vogel después que su equipo perdió en Portland y cayó al séptimo lugar.

James indicó hace varios días que él no es exactamente un proponente de los partidos de calificación, dijo que la persona de las oficinas centrales de la NBA que tuvo esa idea debería ser despedida. Sin embargo, si los Lakers no ganan la mayoría de los cinco partidos restantes, les espera la ronda de calificación.

“En donde quiera que estemos, nos sentimos confiados”, comentó Vogel. “Obviamente, queremos terminar entre los mejores seis. Aún restan cinco partidos para lograrlo si eso es posible. Y seguiremos intentando ganar todos los partidos que podamos”.

Dallas quedó este sábado en el quinto lugar en el Oeste con un récord de 39-28. Portland ocupa el sexto lugar con 38-29 y los Lakers en el séptimo sitio con 37-30. Los Lakers podrían perder los desempates en contra de los Blazers o Mavericks, disminuyendo sus probabilidades de escapar del séptimo lugar.

Dicho eso, James –quien sufre un esguince en el tobillo– podría regresar en los próximos días, presumiblemente para estar en buena forma física para los playoffs y reconstruir parte de esa química. Eso significa que los campeones tienen por lo menos una razón para tener esperanza.

“Cuando estamos al 100 por ciento saludables, somos el mejor equipo de la Liga”, comentó el delantero All-Star Anthony Davis de los Lakers.

Muchos apostadores están de acuerdo con eso.

Este sábado, FanDuel Sportsbook sigue enlistando a los Lakers en la segunda posibilidad más corta de ganar el título de la NBA, detrás de Brooklyn en esa categoría. Los Lakers eran los favoritos para ganar el título al inicio de la temporada.

“Obviamente, no queremos seguir en ese camino”, dijo Davis acerca del torneo de calificación. “Pero si eso sucede, sucederá”.

Portland aún tiene partidos por jugar contra Utah, Phoenix y Denver –tres de los mejores cuatro equipos del Oeste–. Dallas está en gran forma, ya que sus últimos cinco partidos fueron en contra de equipos que tienen en conjunto un porcentaje ganador de .392.

Los últimos cinco partidos de los Lakers podrían incluir cuatro enfrentamientos en contra de equipos que juegan por algo. Phoenix visitará a Los Angeles este domingo, Nueva York vendrá el martes y Houston los visitará el miércoles. Los Lakers terminarán la temporada regular con partidos seguidos como visitantes en contra de Indiana y Nueva Orleans –ambos podrían participar en el torneo de calificación– el próximo fin de semana.

“Cuando todos estamos bien de salud, especialmente de cara a los playoffs, sabemos el tipo de equipo que somos y creo que la Jiga también lo sabe”, dijo Davis.

No sólo se debe a que James no está jugando, los Lakers también extrañan, entre otras cosas, al guardia armador Dennis Schroder, quien es probable que no pueda jugar durante otros días más debido a que tendrá que someterse a los protocolos de salud y seguridad de la NBA que están vigentes en esta temporada debido a cuestiones relacionadas con el coronavirus.

Todo el año ha sido una montaña rusa de lesiones para los campeones. James y Davis –no jugaron en 35 partidos, la mayoría de ellos debido a un esguince en la pantorrilla derecha– han aparecido juntos en sólo 25 partidos en toda la temporada, los Lakers tienen un récord de 17-8 en esos partidos. La última vez que estuvieron juntos en un partido fue en uno que ganaron los Lakers el 12 de febrero.

“Estamos en la fase de ajustes, como lo hemos estado todo el año”, dijo Vogel.

Los Lakers han tenido una marca de 28-15 cuando ha jugado James en esta temporada, de 9-15 cuando no lo ha hecho. Estaban en el segundo lugar en el Oeste el 20 de marzo, el día en que James sufrió el esguince en el tobillo. Empezando con ese partido en contra de Atlanta, han tenido un récord de 9-17 y han ido cayendo constantemente en la tabla de posiciones del Oeste.

Si los Lakers terminan en séptimo lugar, tendrán dos posibilidades, ambas en casa, podrían ganar un partido y llegar a los playoffs del Oeste. Aunque Vogel sabe que en un escenario de un solo partido, cualquier cosa puede pasar.

“Muchas cosas han sucedido en una serie de un partido: problemas con las faltas cometidas, lesiones en los tobillos, cualquier cosa puede surgir”, agregó Vogel. “Así que, definitivamente queremos terminar entre los seis mejores. Es una máxima prioridad para nosotros. Pero al mismo tiempo, si terminamos en el torneo para calificar, confío en nuestro equipo”.

Tome nota

Los Lakers han tenido una marca de 28-15 cuando ha jugado LeBron James en esta temporada y de 9-15 cuando no lo ha hecho

Ocupaban el segundo lugar en el Oeste el 20 de marzo, el día en que James sufrió el esguince en el tobillo. Empezando con ese partido en contra de Atlanta, han tenido un récord de 9-17

Próximos partidos

Mayo 9: vs Phoenix

Mayo 11: vs NY Knicks

Mayo 12: vs Houston

Mayo 15: en Indiana

Mayo 16L en N. Orleans

Es bueno saber que…

El Play-In consiste en dos series diferentes a un partido, primero entre el 7º y 8º y segundo entre el 9º y el 10º clasificado de cada conferencia, independientemente de la distancia que los separe en la tabla.

– El ganador del encuentro entre el 7º y 8º obtendrá la clasificación automática para los playoffs en su respectiva conferencia

– El perdedor de ese partido será local ante el vencedor del 9° y 10°, y el ganador de este nuevo encuentro será el 8° clasificado para los playoffs en su respectiva conferencia

De este modo, el 7º u 8º clasificado tendría que perder dos encuentros seguidos para quedarse sin opciones de playoffs y apenas tendría que imponerse en uno para sellar su participación.