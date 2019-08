Extienden Vaqueros contrato de Smith

Frisco, Texas.- Los Vaqueros de Dallas acordaron una extensión de contrato por cinco años y 64 millones de dólares con el joven apoyador Jaylon Smith, mientras la huelga del corredor estelar Ezekiel Elliott se acerca a un mes desde que el equipo reportó al campamento de entrenamiento.

El contrato de Smith, de 24 años, el cual incluye 35.5 millones en dinero garantizado, fue anunciado ayer. Smith dijo que el nuevo convenio se trataba “de ser un Vaquero de Dallas de por vida”.

Selección de segunda ronda en el Draft de 2016 para los Vaqueros, Smith no hizo su debut en la NFL sino hasta 2017, después de recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en su último juego en Notre Dame, donde fue un All-American en 2015.

Smith fue titular en los 16 partidos de los Vaqueros la temporada anterior, cuando fue segundo del equipo en tackleos (150) y tackleos para pérdida (cinco). Jugó en los 16 encuentros cuando debutó en la NFL en 2017. Estaba por entrar a la última temporada de su contrato de novato.

Antes de dañarse un nervio en relación al desgarre de un ligamento en su rodilla, durante la derrota de Notre Dame 44-28 ante Ohio State en el Orange Bowl el Día de Año Nuevo de 2016, Smith era considerado uno de los principales prospectos.





Elliott no enfrentará cargos criminales por lío en Las Vegas

Las Vegas.- Ezekiel Elliott no enfrentará cargos criminales luego de su pelea con un guardia de seguridad en un festival musical en Las Vegas.

El fiscal Steve Wolfson dijo ayer que los hallazgos de una investigación de la Policía “carecían de mérito fiscal”.

La NFL informó el mes anterior que Elliott no violó las reglas de conducta personal de la Liga y que no enfrentaría una suspensión.

Elliott fue esposado, pero no arrestado, luego que la Policía señaló que empujó a un guardia de seguridad, lo que provocó que cayera al piso, en un evento en mayo pasado en Las Vegas Motor Speedway.