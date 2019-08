Exponen Cuervos invicto en partidos de pretemporada

Baltimore.- Los Cuervos de Baltimore verán poca actuación de Aaron Rodgers hoy por la noche en su partido de pretemporada en contra de los Empacadores de Green Bay.

Probablemente sólo lo verán con un poco de desdén, ya que han ganado 14 partidos de exhibición seguidos.

Lo cual no es mucho si uno lo piensa un poco.

Excepto para John Harbaugh y su equipo.

“Nos gusta ganar”, comentó Harbaugh.

“Los que nos odian van a hacer sus comentarios sarcásticos. Yo creo que ganar es mejor que perder”.

La última derrota que tuvo Baltimore en un partido que no cuenta fue en el 2015.

La remodelada defensa de Baltimore abrió la pretemporada con cuatro capturas en la derrota por marcador de 29-0 que le propinaron a Jacksonville, ofreciendo evidencia de que la pérdida de los apoyadores C.J. Mosley, Terrell Suggs y Za’Darius no fue tan grave como se pensó al principio.

Por otra parte, Smith juega ahora para los Empacadores.

La semana pasada Lamar Jackson, quien lleva dos años como mariscal, jugó en tres series para los Cuervos, produciendo un gol de campo y una anotación aunque no corrió con el balón ni siquiera una vez. Para Rodgers será su primera partido desde que sufrió una conmoción cerebral en la final de la temporada del año pasado.

Después de haber estado en la banca durante la victoria que tuvieron la semana pasada por marcador de 28-26 sobre Houston, Rodgers tratará de manejar un nuevo libro de jugadas implementado por el entrenador Matt LaFleur, para quien éste es su primer año en ese puesto.

“Será una buena prueba para nuestra ofensiva, que es la primera vez que dirigimos, estaremos en otro estadio como visitantes en contra de una muy buena defensa”, dijo Rodgers.

Los Empacadores no contarán con el corredor Aaron Jones, ex Minero de UTEP.

El martes el líder de acarreos de Green Bay del año pasado participó en su primer equipo de 11 contra 11 después de no asistir a seis prácticas, siendo el primer partido de la pretemporada en contra de los Texanos debido a una lesión en un ligamento.

LaFleur dijo que desea mejores tacleadas y menos sanciones de su defensa.

Agregó que la semana pasada la defensa no pudo realizar 24 tacleadas que dieron como resultado 164 yardas extras para los Texanos.

Los Empacadores también cometieron 12 errores y fueron sancionados con 102 yardas, aunque están tratando de empezar la pretemporada con un récord de 2-0 por cuarto año consecutivo.



Águilas contra Jaguares

El mariscal Carson Wentz y los titulares clave excepto tal vez Jordan Howard y Miles Sanders es probable que no jueguen para Filadelfia.

Los dos corredores de poder fueron los únicos jugadores habituales que jugaron la semana pasada, junto con el ala cerrada Dallas Goedert, quien está fuera debido a una lesión en la pantorrilla.

El tacle derecho Lane Johnson y el tacle izquierdo Jason Peters no jugarán, parece que no habrá manera de que Wentz juegue sin sus tacleadores.



Raiders contra Cardenales

Derek Carr se las arreglará para estar en el campo por lo menos un poco en el segundo partido de exhibición para Oakland.

Carr comentó que no necesita mucha acción en la pretemporada para estar preparado para la temporada pero se sentirá feliz de todas maneras de estar en el campo.

Por lo menos un titular no jugará para Oakland, el destacado receptor Antonio Brown, quien se está recuperando de una lesión en el pie.



Bengalíes contra los Pieles Rojas

Se esperan grandes dosis de actuación de los mariscales Case Keenum y Dwayne Haskins para Washington.

Debido a que Colt McCoy sigue lidiando con la recuperación de una cirugía en la pierna y el cuarto reemplazo Josh Woodrum también está lesionado, Keenum y Haskins podrían realizar toneladas de saques.

Tomando en cuenta que el veterano y el seleccionado en la primera ronda son nuevos para la ofensiva, podrían realizar mucho trabajo.



Jets contra Halcones

Es incierto que haga su debut con los Jets, la importante contratación de Le’Veon Bell.

El entrenador Adam Gase, al igual que el corredor de poder, están recién llegados a Nueva York, y no ha dicho si Bell va a jugar.

Sin embargo, el mariscal Sam Darnold, quien lleva dos años en ese puesto, viene de un tremendo inicio con una anotación en un acarreo al inicio de la pretemporada y podría entrar en el segundo período con los titulares.

Hay que observar a los esquineros, ya que la línea secundaria se encuentra diezmada.