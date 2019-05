Explosivo inicio

Pieza clave en la victoria de los Indios de Juárez sobre los Rojos de Jiménez, el pelotero paseño Yahir Gurrola Rivera espera que tanto él como el equipo fronterizo mantengan el buen paso en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2019.

El jugador de 23 años fue el más destacado por la tribu en la primera serie de la justa estatal que quedó a su favor 2-1, el fin de semana anterior.

“Creo que empezamos muy bien, que el equipo se comportó como debía en esta primera serie de visitante, me parece que hubo un buen equilibrio entre el pitcheo y el bateo; la ofensiva estuvo encendida, ya que no fui el único que pegó cuadrangular”, comentó el beisbolista que se desempeña en el jardín derecho.

Gurrola Rivera bateó para .500, con siete imparables, cuatro dobletes, conectó dos cuadrangulares, uno de ellos con la casa llena e impulsó nueve carreras.

“Es resultado del trabajo, lo que se hace en los partidos es el resultado de los entrenamientos”, señaló el paseño con respecto a los números que obtuvo después de la primera serie.

Además de Yahir, los juarenses Eudor García, Julio Pacheco y Miguel Rodríguez también se volaron la barda.

Eudor la puso viajera en dos ocasiones, mientras que Julio y Miguel en una ocasión dieron palo de cuatro esquinas.

El equipo teporaca se destapó con 29 carreras producidas en los tres encuentros ante Jiménez y le hicieron 10, conectó 40 hits, 11 dobletes, seis cuadrangulares, cuatro bases robadas y .336 fue su promedio de bateo.

“Para que se dé una buena campaña, primero tenemos que pensar en que no se presenten lesiones y, con eso, a nosotros no nos queda más que demostrar la capacidad que tiene este equipo, la unión de grupo, ya que aquí nadie es mejor que nadie, todos hacemos el trabajo que nos toca para que los resultados se den”, aseguró.

Luego de una serie celebrada, los Indios ocupan el cuarto lugar general, con una marca de 2-1. En la primera posición está Venados de Madera con 3-0, luego vienen Dorados de Chihuahua (3-0) y Algodoneros de Delicias (3-0).

A partir de mañana, los Indios recibirán a los Mineros de Parral, una serie considerada un clásico en la ‘pelota caliente’ estatal y Gurrola come ansias porque ya inicie la batalla. “Personalmente estoy ansioso porque comience esta serie con Mineros, ojalá y sea un buen espectáculo”, finalizó.