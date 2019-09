Explosivo con el bat

Nombrado el mejor jugador de la segunda semana de semifinales ante Mazorqueros de Camargo, Christopher Escárrega busca repetir su actuación en la caja de bateo en la serie final contra los Algodoneros de Delicias.

Sus primeras experiencias y su pasión por el beisbol se deben a su padre, Marco Antonio Escárrega, quien es entrenador en Guanajuato y lo involucró en su equipo.

“Empecé a jugar a los seis años; mi padre me llevaba a los estadios. Este deporte es muy bonito y me apasiona mucho”, dijo el beisbolista de la escuadra aborigen.

A sus 16 años, Christopher ya formaba parte de la Academia Del Carmen en Nuevo León, donde jugó cuatro ligas, antes de llegar a la Liga Norte de México.

“Tuve un tryout en Moroleón, Guanajuato; ahí un scout de Sultanes de Monterrey fue a checarme, Sergio Vizacarra, él fue el que me firmó”, relató.

El toletero nacido en Uriangato, Guanajuato se despachó con un grand slam en el juego cuatro ante Mazorqueros, que selló la victoria de la tribu en la octava entrada, pues antes del batazo de Escárrega, la pizarra indicaba 4-3 a favor de los Indios.

“Muy contento por eso, pero creo que todo el equipo está muy bien, lucha juego por juego. Todos estamos trabajando bien y a todos nos puede venir algo bueno”, externó.

Luego del citado batazo, el pelotero de 20 años recibió la confianza del manejador ‘Walo’ Rivera y en el quinto partido saltó como receptor titular al diamante.

“No voy a mentir, tuve algo de nervios; sabía la responsabilidad, si ganábamos pasábamos a la final, pero después de los primeros dos innings fui agarrando confianza y gracias a Dios se dieron las cosas”, manifestó.

Al igual que Gonzalo Ochoa, el pelotero guanajuatense viene de jugar con Algodoneros de San Luis en la Liga Norte de México, equipo con el que fue campeón el mes anterior.

“Emocionado, imagínate, dos finales en menos de dos meses, qué mejor que se dieran las dos ganadas”, expresó.

Escárrega Martínez aseguró que se visualiza campeón del estatal y se declaró listo para encarar esta serie final, que arrancará hoy en el Gran Estadio de Delicias en punto de las 19:30 horas.