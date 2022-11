Explica Martino ausencia de Funes Mori

Next

Doha.- Si Rogelio Funes Mori no ha jugado en Qatar 2022 es porque no ha sido visto de mejor forma que Henry Martin y hasta de Raúl Jiménez.





Así lo dio entender el entrenador Gerardo "Tata" Martino, a pregunta expresa del medio nacional Cancha en la conferencia de prensa previa al partido ante Arabia Saudita.





"Rogelio no jugó por una cuestión de elección. Hemos tenido los dos partidos los 26 jugadores a disposición, los que no estuvieron fueron por una cuestión de elección; es más, me apresuré a decir que lo de Andrés (Guardado) había sido una lesión muscular y fue un golpe donde se le inflamó el nervio y creo que mañana estará a disposición", respondió Martino en la sala de conferencias del Centro de Medios de la FIFA en Qatar.





"No hemos tenido desde la cuestión física ningún impedimento, vemos viendo cada día como están y elegimos a los que están mejor".





El naturalizado mexicano es el único de los tres centro delanteros que Martino no ha utilizado ni de cambio.





Henry Martin fue titular ante Polonia y ante Argentina jugó de arranque sin un "9". El llamado del jugador de Rayados ha sido polémico por ser argentino de nacimiento.





Sin embargo, ante la falta de gol, la opinión pública futbolera de México ha cambiado y pide al menos probarlo, pues si insistió en meterlo en la lista mundialista, debería darle la oportunidad.





Le ocupa el gol

A Martino, más que preocuparle el gol, le ocupa, pues sabe que necesitan ganar ante Arabia Saudita y, de preferencia, por goleada.





"En este momento en esencial reviste seguramente más importancia (el gol) porque necesitamos de los goles mañana y lo que ha sucedido en el último año son situaciones con características diferentes, mayoritariamente nuestros jugadores de ataque con problemas físicos", explicó.





"Terminaron algunos de ellos llegando bien a la Copa del Mundo de último momento".





En el caso de Raúl Jiménez, quien viene saliendo de una larga lesión muscular, ha entrado de cambio en ambos duelos.





Valor

"La Arabia Saudita del primer tiempo con Polonia buscó más el partido, lo protagonizó mal, situaciones de gol, penal errado, la de Argentina neutralizó bien en la aparte defensiva y con ese achique tan alto, en situaciones de gol me parce que los goles fueron más aislados, las situaciones de gol tuvieron que ver más con la construcción de juego de Arabia en ese primer tiempo", analizó Martino.





Actuación de los centros delanteros del Tri en el Mundial:

JUGADOR / JJ / MINUTOS

Raúl Jiménez / 2 / 53

Henry Martín / 1 / 71

Rogelio Funes Mori / 0 / 0