Toronto.- Nick Nurse, entrenador de los Raptors de Toronto, espera experimentar con muchas alineaciones en la parte inicial de la temporada.

Ese es el reto cuando se pierde a dos titulares en cualquier equipo, más si se trata del campeón de la NBA.

Los ajustes de Nurse se convirtieron en una necesidad luego que el alero Kawhi Leonard, dejó a los Raptors como agente libre para firmar con los Clippers de Los Angeles. Toronto perdió también al escolta Danny Green, quien se unió a LeBron James y los Lakers.

“Con los dos chicos que faltan, eso nos lanzó a un modo de experimentación”, dijo Nurse.

¿El lado positivo? Nurse tiene a muchos jugadores talentosos y dispuestos a ocupar los huecos ofensivos creados por la salida de los dos astros.

“Hay muchos tiros que repartir”, consideró.

Kyle Lowry, cinco veces elegido al Juego de Estrellas y cuya extensión de contrato se oficializó el martes, pasará más tiempo como alero esta temporada, anticipó Nurse. Jugaría al lado del base Fred VanVleet.

“Tengo que ser más un anotador”, reconoció Lowry ante sus nuevas responsabilidades. “Va a ser interesante cómo jugaremos”.

El pívot Marc Gasol, el estandarte defensivo adquirido de Memphis mediante un movimiento en la fecha límite de canjes la temporada pasada, también figurará más prominentemente, señaló Nurse. Será lo mismo para Pascal Siakam, cuyo gran salto le valió el premio al Jugador que Más Mejoró en la NBA.

“Tengo muchas ganas de ver a Pascal, Serge (Ibaka) y Marc tan pronto como sea posible, porque creo que es algo que podríamos terminar utilizando mucho”, aseguró Nurse. “Siempre estoy tratando de tener a mis mejores jugadores en la cancha y esos muchachos son tres de nuestros mejores jugadores”.

Aun así, la pérdida de Leonard, el mejor jugador de Toronto la temporada pasada, tendría el mayor impacto sobre cómo les va a los Raptos en su búsqueda de repetir el título después de vencer en seis partidos a los Warriors de Golden State en la serie final.



Renovación de Lowry

Lowry, el jugador con más tiempo en Toronto, está iniciando su octava temporada con los Raptors y su 14 en la NBA. Tenía un año pendiente en su contrato por tres campañas y 100 millones de dólares. Su acuerdo nuevo es por un año y 31 millones.

“Es un lugar donde quería estar y es el lugar donde he tenido la parte más exitosa de mi carrera”, dijo el martes Lowry, en su primer comentario público sobre la extensión.

Lowry se sometió a una cirugía en el pulgar izquierdo al término de la temporada anterior y se perdió las primeras dos semanas del campamento de entrenamiento y la pretemporada. Incuso así, la gerencia de Toronto no estuvo preocupada sobre algún declive en las habilidades de su base estelar.

“Tiene una oportunidad de convertirse en el mejor Raptor de la historia”, opinó el gerente general, Bobby Webster. `“Obviamente está jugando a un nivel alto, sigue jugando a ese nivel. No tenemos razones para esperar que no lo haga”.

Nurse ciertamente aprecia la tenacidad característica de Lowry.

“Es un muchacho influyente desde muchos puntos de vista”, expresó Nurse. “Nadie juega más duro. Para mí, sólo sigue mejorando y mejorando”.