Como una experiencia única, de esas que no se olvidan jamás, calificaron los jugadores de la UACJ la participación que tuvieron recientemente en la Copa Mundial Universitaria de Baloncesto 3x3 FISU 2023 que se celebró en Doha, Qatar, y donde quedaron ubicados en el quinto lugar general.

Además, Sergio León, uno de los elementos de la UACJ se coronó campeón del concurso de clavadas al brincar por la espalda al narrador de los partidos y meter la pelota en la canasta.

“Primero que nada es una experiencia diferente a cualquier torneo que se pueda vivir aquí en el país. La verdad tenía metas, pero nunca me imaginé llegar a representar a la universidad y al país en una competencia de ese nivel”, comentó León, jugador de 24 años de edad y 1.91 m de estatura.

“Primero que nada agradecer a mis compañeros que fueron los que me alentaron para entrar al concurso. Yo tenía intención, pero uno al pensar en el nivel al que se va a competir, un torneo a nivel mundial, entran nervios y digamos que un poco de miedo, pero mis compañeros me apoyaron y de hecho estuve practicando antes del viaje”, añadió León.

“Al momento de recibir el premio no me la creía, es un sentimiento que no se vuelve a repetir.

“Horas después del evento, cuando me empezaron a felicitar me di cuenta del logro que obtuve a nivel mundial y no fue sólo suerte, ha habido trabajo detrás de eso, pero también aproveché la oportunidad que se me brindó en ese momento”.

Por su parte, Jessy Muñoz declaró que para él fue algo diferente, pero al mismo tiempo una experiencia muy bonita viajar a un país tan lejano, donde primero tuvieron que adaptarse a las 10 horas de diferencia.

“Las cualidades de los otros jugadores eran muy diferentes, había unos muy fuertes, muy altos, contra los últimos que nos enfrentamos yo creo que fácilmente cada uno medía los dos metros y luego fuertes, atléticos, pues fue difícil, pero dimos lo mejor de nosotros para lograr algo que no se pudo lograr… nosotros nos quedamos satisfechos porque dimos lo mejor de cada uno”, comentó Muñoz.

Para Alan Castrejón también fue una experiencia única, deseada por cualquier jugador de basquetbol.

“Viajar al otro lado del mundo es algo maravilloso, algo que nunca en mi vida pensé… llegar a un mundial”, dijo Alan.

–¿Cómo compartir lo que aprendieron con los jugadores que vienen detrás de ustedes?

“Es lo bueno de este deporte, nosotros agarrar experiencia y transmitírsela a otras personas, tratar de no ser egoístas”.

Juan José Flores consideró que además de ser una experiencia única, tuvo la oportunidad de palpar de primera mano un nivel tan alto de basquetbol, lo que le sirvió para venir con otra mentalidad y darse cuenta de que hay mucho qué trabajar, pero sí se puede jugar al tú por tú contra otros países.

–Para ti, ¿cuál fue el partido más difícil que tuvieron?

“El partido más difícil fue contra Lituania, que fueron los que nos sacaron en cuartos de final, ellos fueron los campeones, un equipo muy muy alto, promedio de dos, 2.05 metros, los cuatro jugadores, entonces teníamos que tener un juego perfecto contra ellos para poder ganar”, respondió Flores.

Como entrenador del equipo viajó Ángel ‘Pompis’ González, quien por primera vez vivió una experiencia mundialista.

“Les quiero decir que estoy muy contento, lo viví intensamente porque de hecho en toda mi carrera, que ha sido algo exitosa, nunca había estado en un mundial, ya estuve en un mundial, ya sé lo que se siente estar en un mundial, lo grande que es estar en un mundial”, dijo ‘El Pompis’.

Conózcalos

Nombre: Sergio Armando León Inzunza

Fecha de nac.: 26 de abril de 1999

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Estatura: 1.91 m

Peso: 85 kg

Nombre: Alan Adrián Castrejón Heredia

Fecha de nac.: 13 de abril de 1998

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 25 años

Estatura: 1.92 m

Peso: 83 kg

Nombre: Jessy David Muñoz Cano

Fecha de nac.: 16 de junio de 1999

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 24 años

Estatura: 1.88 m

Peso: 85 kg

Nombre: Juan José Flores Mendoza

Fecha de nac.: 15 de octubre de 1998

Lugar de nac: Cd. Juárez

Edad: 25 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 65 kg

Nombre: Ángel Alfredo González Chávez

Fecha de nac.: 1 de marzo de 1957

Lugar de nac.: Parral, Chih.

Edad: 66 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 85 kg