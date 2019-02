Expande rosters

Iván Moreno, presidente del Club Centauros de futbol americano, informó que durante esta semana la nueva liga profesional de este deporte en México decidió expander el número de jugadores en los rosters de los equipos de 40 a 45.

“Para cada equipo es una muy buena noticia, porque una temporada larga requiere de tener más personal listo para cualquier situación que se puede presentar durante la misma. Entonces ahorita ya con esos 45, que de hecho ya tenemos el roster completo, pues ya estamos muy contentos de poder estar listos para la temporada que inicia el tres de marzo – contra Pioneros de Querétaro— para nosotros”, dijo.

Moreno aclaró que ellos han trabajado con más jugadores porque siempre deben tener una reserva, “entonces esos 40 en su momento son los que estaban por ser firmados, pero se estaba trabajando con alrededor de 50 jugadores en su totalidad. Ya ahorita se agregan cinco más a lo que viene siendo el roster oficial, dándole oportunidad a que ya todos esos sean firmados”, comentó.

De todas maneras, agregó el directivo de Centauros, tienen jugadores de reserva, para cualquier otra situación que se pudiera presentar y que ellos estén listos para poder ingresar al emparrillado.

—A poco menos de un mes para su primer juego, ¿cómo ve al equipo?

“Muy emocionados, ya muy preparados realmente para poder tener un rival que no seamos nosotros mismos, ya que a lo largo de la preparación nos hemos enfrentado en interescuadras de defensa contra ofensiva, pero yo creo que ya es tiempo de poder medirnos con un equipo que no seamos nosotros”, apuntó.

Para eso, el próximo 15 de febrero los Centauros estarán en la ciudad de Chihuahua para sostener un scrimmage contra las Aguilas de la UACH y ahí los coaches y directivos tendrán la oportunidad de ver las fortalezas y debilidades del equipo, lo que les permitirá hacer cambios y ajustes de cara al inminente inicio de la temporada.

—En lo personal, ¿qué lo animó a entrarle a este proyecto?

“En lo personal es de toda la vida la pasión. He tenido la fortuna de estar jugando futbol americano desde que tenía aproximadamente ocho años y hasta la actualidad todavía tengo la posibilidad de poder hacerlo en ligas semiprofesionales, entonces esa pasión que el futbol americano te da, esa hermandad, esa familia, hacen que esta espinita nos empuje a poder buscar algo más, y más que cualquier otra cosa es que se vea el talento que hay aquí en Ciudad Juárez, en el estado, que muchas veces no nos permite, por la lejanía, que estos jugadores que actualmente están aquí con nosotros realmente sean vistos y que ellos puedan sacar todas las cualidades y el nivel que tienen dentro”, finalizó.