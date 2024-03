Exjugadores de Mineros muestran sus habilidades en el Pro Day

Nueve ex jugadores de futbol americano de UTEP estuvieron una vez más el martes sobre el emparrillado del Estadio Sun Bowl, para ser observados con scouts de 19 equipos de la NFL durante el Pro Day de los Mineros.

Ex estrellas de los picapiedra como el mariscal de campo Gavin Hardison, el ala defensiva Praise Amaewhule y el apoyador Tyrice Knight fueron algunos de los nueve ex jugadores de UTEP que participaron en el Pro Day. Se estima que Knight sea el primer Minero seleccionado en el Draft de la NFL desde Will Hernández en 2018.

Knight no realizó alguna prueba de velocidad, levantamiento de pesas o agilidad en el Pro Day del martes, sino que dejó que sus sólidos números del NFL Combine hablaran por sí solos. En cambio, Knight realizó ejercicios de apoyador y declaró a la prensa de El Paso que ha tenido acercamientos de casi todos los equipos de la NFL, siendo los Bengalíes de Cincinnati quizás los que muestran mayor interés.

“Mi agente y yo nos sentimos bien por mi desempeño en el Combine”, dijo Knight, quien se reunirá en las próximas semanas con los Commanders, los Seahawks y los Gigantes. “Probé bien en todos los ámbitos, demuestro que puedo moverme con apoyadores de la conferencia Power 5. Hoy mantuve mis números del combinado y mejoré mis ejercicios de apoyador”.

Se proyecta que Knight sea seleccionado en las rondas medias y finales del Draft de la NFL, que se realizará del 25 al 27 de abril en Detroit, Michigan.

El futuro de Knight es mucho más seguro que el de los demás participantes de UTEP. Hardison volvió a lanzar el balón cuatro meses después de una cirugía de codo en el brazo de lanzar. Tuvo un día sólido ya que espera ser seleccionado en las rondas posteriores o ser elegido como agente libre no seleccionado.

Hardison dijo que ha estado lanzando durante aproximadamente ocho semanas y siente que su salud está en aproximadamente un 80 por ciento.

“Sentí que lo hice bien”, dijo Hardison. “Fallé algunos tiros, pero en general, al regresar de una lesión, sentí que tenía mucho poder detrás del balón. Se sintió bien”.