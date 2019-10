Exitoso debut

Con 29 minutos sobre la duela, en los que acumuló siete puntos y cinco asistencias, la juarense Katia Gallegos contribuyó en el triunfo de las Mineras de UTEP sobre el equipo de División II, Greyhounds de Eastern New Mexico, 84-64, en partido de exhibición que se llevó a cabo ayer en el Don Haskins Center.

Este partido representó el primero de Gallegos con los colores anaranjado y azul y fue la jugadora que más minutos acumuló sobre la duela y anotó los primeros puntos de las Mineras con un tiro desde larga distancia.

Katarina Zac, jugadora de último año fue la mejor anotadora por las paseñas con 18 puntos, así encabezó a cuatro jugadoras de UTEP que lograron doble dígito.

La recién llegada Tatyana Modawar (15), Michelle Pruitt (11) y Avery Crouse (10) fueron las otras tres.

Las Mineras conectaron el 46.4 por ciento de sus tiros al aro (32-69), incluido un 44.4 por ciento desde la larga distancia (8-18). Las chicas dirigidas por Kevin Baker supieron compartir bien el balón y se combinaron para 21 asistencias en 32 canastas, con Gallegos, Zec y Tia Bradshaw sumando cinco cada una.

Eastern New Mexico (ENMU) tuvo una efectividad de 47.2 por ciento en sus disparos al aro (25-53), pero en 26 ocasiones perdieron el balón, lo que se tradujo en 31 puntos para las Mineras.

“Lo que más resalto de este scrimmage es que las chicas jóvenes jugaron muy bien”, dijo Baker. “Tuvimos cuatro novatas y una sophomore al mismo tiempo en la duela y lo hicieron muy bien. Así que estaba muy orgulloso de eso. Jugamos una defensa bastante buena hoy. Me hubiera gustado vernos hacer algunas paradas más en nuestra defensa de media cancha”, agregó.

Además de los siete puntos y las cinco asistencias que registró, la juarense Gallegos destacó porque perdió solamente un balón durante la casi media hora de juego que le dio el coach Baker. Tres diferentes Mineras registraron tres robos cada una, al tiempo que también tres sumaron cinco rebotes cada una.

El próximo sabádo las Mineras estarán una vez más en el Don Haskins Center para enfrentar a St. Mary’s University (Texas) en un segundo partido de exhibición a la 1:00 pm, antes de inaugurar la temporada 2019-20 en casa el 9 de noviembre contra UC Riverside, a las 7 de la tarde.