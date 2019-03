Exitoso debut

Columbia, S.C.- Zion Williamson tuvo un explosivo debut en el Torneo de la NCAA con 25 puntos y una exhibición que no se podía perder en la segunda mitad para lograr que Duke, el primer sembrado, venciera por marcador de 85-62 a North Dakota State anoche.

RJ Barrett fue el mejor anotador de Duke con 26 puntos y 14 rebotes, haciendo equipo con Williamson para dar una prolífica demostración de estos astros que cursan el primer año universitario.

Sin embargo, fue Williamson, quien no se pudo contenerse en la segunda mitad y convirtió una cerrada competencia inicial en un triunfo para Duke en la primera ronda del Regional Este.

Duke aventajaba en el marcador por 31-27 al medio tiempo, pero Williamson se hizo cargo del partido después del descanso.

Abrió la mitad pasando por entre dos defensas, logrando una canasta que provocó que le cometieran una falta.

Falló el tiro libre pero respondió con una monstruosa clavada.

Sin embargo, lo más destacado ocurrió momentos después con un impresionante drible después de realizar un robo del balón que terminó encestando.

Este jugador que mide 6’7 pies y pesa 285 libras, superó a Vinnie Shahid de 5’11 pies y 190 libras de peso de North Dakota State y logró robarle el balón.

Williamson dribló por detrás de su espalda, en donde perdió brevemente el equilibrio pero lo recuperó colocando una mano en el suelo.



Houston 84, Georgia State 55

Tulsa, Oklahoma.- Pareciera como los viejos tiempos para Houston en el Torneo de la NCAA.

Corey Davis anotó 26 puntos para ayudar al tercer sembrado de los Cougars a vencer a Georgia State 84-55 en la Región del Medio Oeste.

Después de llegar a la final nacional en 1984, Houston pasó más de tres décadas sin poder ganar un partido en el Torneo de la NCAA.



Oregon 72, Wisconsin 54

San José, Calif.- Payton Pritchard anotó 19 puntos, mientras que Kenny Wooten protegió el aro con cuatro bloqueos para que Oregon, que es el doceavo sembrado, ampliara su sorpresiva racha en marzo al derrotar a Wisconsin, que es el quinto sembrado, por marcador de 72-54.

Los Ducks, que tienen un récord de 24-12, ganaron cuatro partidos en cuatro días para dominar el Torneo de la Pac-12 la semana pasada y poder llegar a la NCAA, seguido de una impresionante victoria sobre un contrincante que ocupaba un sembrado más alto.



Virginia 71, Gardner-Webb 56

Columbia, S.C.- Virginia, que es el primer sembrado, se recuperó de un déficit de 14 puntos para derrotar a Gardner-Webb, el décimo sexto sembrado, y evitar otra eliminación en la primera ronda como primer sembrado en el Torneo de la NCAA.

Los Cavaliers estaban en desventaja por 30-16 en el marcador cuando restaban 6:42 minutos por jugar en la primera mitad del partido inaugural del Regional Sur, sin embargo, se recuperaron y redujeron a seis puntos la ventaja que tenían los Runnnin’ Bulldogs, que tienen un récord de 23-12, al medio tiempo.



Tennessee 77, Colgate 70

Columbus, Ohio.- Admiral Schofield encestó 19 puntos para que Tennessee, el segundo sembrado, impidiera la recuperación de Colgate, el décimo quinto sembrado, en la ronda inicial.

Jordan Bone agregó 16 tantos y Jordan Bowden 14 para Tennessee, que tiene un récord de 30-5.



Buffalo 91, Arizona State 74

Tulsa, Okla.- Jeremy Harris y Nick Perkins aportaron cada uno 21 puntos y 10 rebotes para ayudar a que Buffalo, el sexto sembrado, venciera a Arizona State que es el onceavo sembrado en el Regional Oeste.

CJ Massinburg añadió 18 puntos y seis rebotes para Buffalo, que tienen un récord de 32-3, habiendo ganado su treceavo partido seguido.



UC Irvine 70, Kansas State 64

San José, Calif.- UC Irvine recibió anotaciones seguidas de 3 puntos de Evan Leonard, que lograron decidir el triunfo que tuvieron sobre Kansas State, siendo la primera victoria que han tenido los Anteaters en el Torneo de la NCAA en la historia de la universidad.

Leonard y Maz Hazzard anotaron 19 puntos cada uno para impulsar a UC Irvine, con marca de 31-5, a la segunda ronda del Regional Sur.



Texas Tech 72, Northern Kentucky 57

Tulsa, Okla.- Jarrett Culver aportó 29 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para ayudar a Texas Tech, que es el tercer sembrado, a sacudirse un lento inicio que tuvieron en contra de Northern Kentucky, que es el décimo cuarto sembrado, en la primera ronda del Torneo de la NCAA.

Tariq Owens agregó 12 puntos y Davide Moretti otros 10 para Texas Tech, que tienen un récord de 27-6.



Oklahoma 95, Mississippi 72

Columbia, S.C.- Rashard Odomes y Christian James anotaron 20 puntos cada uno, mientras que Kristian Doolittle agregó 19 puntos e igualó un alto desempeño en su carrera con 15 rebotes, para que Oklahoma, que es el noveno sembrado, apaleara a Mississippi con una alta dotación de puntos en la temporada, en la primera ronda del Torneo de la NCAA.

Los Sooners, que tienen un récord de 20-13, anotaron en ocho de sus primeras nueve posesiones, consiguiendo una racha de 12-0 y una ventaja de 17 al medio tiempo.



Iowa 79, Cincinnati 72

Columbus, Ohio.- Luka Garza encestó 20 puntos, mientras que Jordan Bohannon realizó una jugada de tres puntos durante la última racha de Iowa, para que los Hawkeyes, que son el décimo sembrado, vencieran a Cincinnati, que es el séptimo sembrado en la primera ronda del Torneo de la NCAA.

Los Hawkeyes, con marca de 23-11, consiguieron su primera victoria en el Torneo de la NCAA en cuatro años a pesar de estar ante los espectadores de casa de los Bearcats, quienes no pudieron superar una mala actuación de Jarron Cumberland, ya que encestó 3 de 9 desde más allá del arco y terminó con 18 puntos.