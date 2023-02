Exigencia y confianza, la clave de Bravas

Milagros ‘Mila’ Martínez, entrenadora de las Bravas de Juárez, dice que la exigencia que impone a las jugadoras en los entrenamientos y el que ninguna se crea insustituible han sido clave para que el equipo fronterizo haya conseguido hasta ahora cinco victorias en seis partidos del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

El viernes por la noche, las ‘Bravalácticas’ (como ya se les conoce) derrotaron 3-1 a las Amazonas de la UANL y les quitaron el invicto en el presente torneo, además de que por primera vez en la historia les pudieron ganar.

PUBLICIDAD

‘Mila’ destacó de sus jugadoras en este partido la capacidad de sufrir, de correr, de pelear todas por lo mismo y consideró que la escuadra juarense ha llegado a un punto en el que cada jugadora se mata por la que tiene al lado y corre y pelea por cada balón sin salirse del plan de juego.

“La verdad es que me quedo con eso, con el sacrificio que hacen día a día y que se ve reflejado aquí”, dijo la entrenadora española en conferencia de prensa.

Martínez recordó que cuando ella llegó a esta frontera el año pasado el equipo era muy diferente a lo que es hoy, y eso lo atribuye a la confianza que las jugadoras ahora tienen en ellas mismas.

“Yo creo que en eso sí que hemos mejorado mucho, ellas confían, ellas creen plenamente en lo que trabajamos y eso se ve reflejado en el campo”.

La entrenadora ibérica añadió que como clave para esta victoria también está el hecho de que el equipo ha llegado a un punto en el que se encuentra cómodo sin balón, se encuentra cómodo con balón, se encuentra cómodo transitando y se encuentra cómodo corriendo atrás.

“Y eso creo es lo más difícil de conseguir, o sea, que las cuatro fases del juego las puedan más o menos completar, o salvar, o hacer muy bien, yo creo que es una de las cosas más difíciles que puede hacer un equipo y si además le sumas la confianza que ahora mismo ellas tienen en el vestidor, en lo que hablan entre ellas, cómo lo hablan, pues es como un equipo muy difícil de batir”.

‘Mila’ también mencionó la competencia interna que existe entre las jugadoras, que todos los días pelean por el puesto de titular.

“Que ninguna se crea insustituible, creo que es también la clave y la competencia interna que tenemos ahora mismo es súper sana y yo creo que se nos está dando la imagen que ahora damos”.

-¿Bravas es ya un rival a vencer en el torneo?

“Yo desde el principio lo dije y no me voy a salir de ese guion, nosotras ahora mismo, a pesar de los días de descanso que se han ganado muy bien, solo vamos a pensar en Tijuana, o sea, yo no les hablo nunca de puntos, no les hablo nunca de posición en la tabla, no les hablo nunca de objetivo final, solo les hablo del siguiente partido, y no me voy a salir de ahí. Lo que nos vaya saliendo, lo que vayamos sacando, lo que vayamos ganando, pues bienvenido”, respondió ‘Mila’ Martínez.