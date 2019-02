Exigen veteranos un cambio

Nueva York— El salario de Neil Walker fue recortado de 17.2 millones a 2 millones de dólares. El de Greg Holland fue reducido de 14 a dos millones en esta temporada. El de Daniel Murphy cayó de 17.5 a 10 millones de dólares.

Mientras que Manny Machado acordó a un contrato pendiente de 300 millones de dólares a diez años con San Diego y es muy probable que Bryce Harper llegue a superar el contrato récord de Giancarlo Stanton de 325 millones de dólares a 13 años, muchos jugadores veteranos han sido asignados al mercado de la agencia libre.

Los jugadores quieren un cambio, y la administración podría estar abierta a las negociaciones por alteraciones al convenio colectivo de trabajo como parte de una extensión al actual acuerdo, el cual expirará en diciembre del 2021.

“Está más que claro que ha habido una redistribución en cómo los clubes miran a los jugadores veteranos”, según dijo el agente Scott Boras el miércoles. “Tenemos un problema muy claro en la industria de un cáncer poco competitivo. Como cualquier paciente que padece de una enfermedad, tenemos que atenderla de inmediato. De otra manera la situación empeorará”.

De los 111 acuerdos anunciados de entre los 164 jugadores que ejercieron sus derechos de agencia libre después de la Serie Mundial, 36 eran para contratos en las ligas menores y 26 eran acuerdos a un año por menos del salario promedio del año pasado de tan sólo un poco más de los 14 millones de dólares.

En total, 46 jugadores obtuvieron contratos a un año, 19 firmaron contratos a dos años y siete se quedaron con contratos a tres años. Sólo tres contratos de mayor tiempo fueron anunciados para agentes libres: el contrato de 140 millones a seis años del zurdo Patrick Corbin con Washington, el contrato de 60 millones a cinco años del jardinero A.J. Pollock con los Dodgers de Los Angeles y el paquete de 68 millones de dólares a cuatro años del pitcher Nathan Eovadi con Boston.

Los clubes están reemplazando a los veteranos con jugadores más jóvenes que ganan cerca del mínimo de 555 mil dólares y que aún no cuentan con los dos años y dos tercios necesarios de servicio en las ligas mayores para calificar al arbitraje de salario. En la época de los análisis, lo más barato no siempre resulta ser lo mejor, pero por lo regular no es mucho peor.

“Todos los jugadores veteranos de cierta edad están resultando afectados por estos análisis, lo cual no sólo es una situación generalizada sino consistente en casi todos los clubes”, dijo el gerente general de los Mets de Nueva York, Sandy Alderson, quien ahora funge como asesor de alto rango para los Atléticos de Oakland. “Las matemáticas son las matemáticas.

Los gastos en las grandes nóminas de la liga fueron reducidos la temporada pasada por primera vez desde el 2010, un recorte a los 18 millones de dólares que finalmente quedó en 4.23 millones, de acuerdo a cifras compiladas por la oficina del comisionado y obtenidas por la Associated Press. Aunque el declive fue atribuido a las suspensiones por abuso de drogas y violencia doméstica y por la jubilación de un jugador a mediados de la temporada, las nóminas se mostraron sin cambio alguno, algo inusual para un deporte con ingresos a la alza.