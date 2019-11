Exige Montes renuncia de Fierro

El empresario Óscar Montes, principal inversionista del equipo Indios de Juárez, solicitó la renuncia del presidente de la Liga Estatal de Beisbol, Francisco Javier Fierro, y aseguró que entablará una demanda en su contra debido a algunas irregularidades en el manejo de recursos, pues exige la rendición de cuentas de aproximadamente ocho millones de pesos, que es el acumulado que cada zona otorga a la Liga más otros ingresos como patrocinios.

La solicitud de Montes detonó por la falta de recursos de la Liga Estatal para conformar a la Selección Chihuahua categoría 50 y Más, que debía participar en el Campeonato Nacional de esa categoría desde el 16 de noviembre hasta el 23 del mismo mes.

“La Liga tuvo más de ocho millones de pesos de ingresos en el año y no mandan al Nacional a esta categoría –50 y Más–, aludiendo falta de dinero”, comentó.

Montes señaló que interpondrá una denuncia a la autoridad correspondiente en contra de Fierro Flores después de que culmine la auditoria que comenzó el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física sobre el manejo de los recursos por parte de la Liga.

“Mi abogado dice que primero se hace la denuncia solicitando información, en base a las aportaciones que hicimos y si él se niega a presentar la información ahí procede una demanda tipo penal, le llaman delito de administración fraudulenta”, explicó.

De acuerdo con el empresario, cada zona le otorga aproximadamente 50 mil pesos a la Liga para tratar de solventar los gastos de las Selecciones Estatales que compiten en Nacionales.

“Él dice que yo no soy nadie para exigirle cuentas. O sea, yo sí soy alguien para mandarle dinero, pero no le puedo exigir cuentas. Legalmente mi abogado dice que sí se puede”, declaró el accionista de la escuadra fronteriza.

Debido a la demanda que realizará, el accionista de los Indios aseguró que su abogado encontró propiedades a nombre de Fierro Flores, que adquirió en el año en curso, con valor aproximado a los dos millones de pesos.

“Él –Fierro– me debía dinero, en lo personal, a la hora de pedirle a mi abogado que le cobrara, lo primero que hace es verificar sus propiedades y la sorpresa es que tiene compras de propiedades de más de dos millones y medio de pesos en este 2019”, detalló Montes, quien también comentó que esta información se puede verificar en el Registro Público de la Propiedad.

Francisco Fierro prefirió no hablar al respecto para evitar ‘engancharse’ con el empresario y mejor enfocarse en determinar los cargos de los jurisdiccionales en cada zona para la próxima temporada.

“Eso ya quedó atrás, yo ya no quiero hablar de esa persona. A mí no me interesa si habló mal de mí o no, él ha hablado tontería y media de mí y yo no quiero caer en su juego”, comentó el titular de la Liga.

“Ahorita me están haciendo la auditoria y no lo vayan a tomar hasta mal. La verdad es que hay que actuar bien para que salgan bien las cosas”, agregó Fierro.

Respecto a la auditoría, el presidente de la Liga aseguró que ya resolvió las irregularidades que el Instituto detectó con los primeros resultados de la auditoria.

“Se manejó hasta mal (la información); eran cinco facturas y a la auditoría se las hemos presentado en digital y estaban un poco borrosas, no se veían bien, las pidieron de forma original y ya se las llevamos, incluso el contrato de Bankaool –principal patrocinador de la Liga–”, detalló.

Al cuestionarle a Montes sobre si esta situación podría afectarle al equipo de Indios en el próximo torneo en caso de que Fierro continúe como titular de la Liga, Montes dijo que sí.

“Fierro es muy vengativo, pero yo estoy seguro que no va a seguir”, puntualizó.