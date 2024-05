Exastro de NBA Dwyane Wade apoya comunidad transgénero

MIAMI BEACH, Florida, EU— El exastro de la NBA Dwyane Wade volvió el jueves al sur de la Florida, para librar otra batalla.

Wade, miembro del Salón de la Fama, pasó más de 14 temporadas como base del Heat de Miami, con el que ganó tres campeonatos. Logró que el condado de Miami-Dade fuera apodado el “Condado Wade”. Y lidera todavía la franquicia en los principales rubros, desde puntos y rebotes hasta faltas personales.

Pero la lucha que delineó el jueves en The Elevate Prize Foundation’s Make Good Famous Summit, tras recibir el galardón Catalyst, de la asociación sin fines de lucro Elevate Prize, sería la más personal de todas.

“Hemos hecho muchas cosas grandiosas aquí, así que no fue fácil marcharnos”, dijo Wade a The Associated Press en una entrevista antes de la ceremonia de premiación. “Pero la comunidad no estuvo aquí para Zaya, así que la comunidad no estuvo aquí para nosotros”.

Zaya, la hija de Wade, cumple 17 años la próxima semana. Se definió como transgénero en 2020, en medio de una legislación contra las personas de dicha orientación en Florida y en otros estados.

Esa ley derivó en que muchos adultos transgénero huyeran de Florida.

La familia de Wade vendió el año pasado su vivienda en Florida y se mudó a California.

Al recibir el premio, Wade lo compartió con Zaya, a quien le dio el mérito de inspirar la creación de Translatable, una nueva comunidad en línea diseñada para apoyar a los niños transgénero y a sus familias.

“La pregunta se le presentó a ella como: ’Si hubiera una cosa que quisieras cambiar en esta comunidad, ¿qué sería?”, recordó Wade. “Y para ella, todo se dirigía a sus padres, a los adultos, directamente a nosotros. No son los niños, somos nosotros. Y por lo tanto ella quería crear un espacio que se sintiera seguro para los padres y sus hijos. Eso es Translatable, y es su creación”.

Wade espera que Translatable, financiada por la Wade Family Foundation, aporte una comunidad que “apoye el crecimiento, la salud mental y el bienestar, y que este espacio genere más conversaciones que lleven a un mayor entendimiento ya aceptación”.

El exbasquetbolista reveló que usará los 250.000 en fondos irrestrictos que incluye el premio en Translatable.