Evita prisión Julio Urías

Los Angeles.- El mexicano Julio Urías, exlanzador de los Dodgers de Los Angeles, no refutó el único cargo menor de violencia doméstica por un incidente con su esposa el año pasado.

De acuerdo con los documentos del tribunal, los otros cuatro cargos menores contra Urías fueron descartados.

Urías también afrontaba una acusación de agresión contra su esposa, otra por agresión doméstica con relación a una pareja sentimental, otra acusación de detención ilegal y otra de agresión. Todos estos cargos están relacionados a su arresto en septiembre por supuesta violencia doméstica.

El portavoz de la Fiscalía de la ciudad de Los Angeles, Ivor Pine, informó que Urías tendrá que cumplir 36 meses de libertad condicional no vigilada, así como 30 días de labores comunitarias. Además, tendrá que completar un curso de terapia de violencia doméstica de 52 semanas, pagar una cuota al Fondo de Violencia Doméstica, no poseer armas y no usar fuerza o violencia, restituir de forma financiera a la víctima y cumplir la orden de protección en su contra.

Blair Berk, abogada de Urías, no respondió inmediatamente a las llamadas y correos electrónicos pidiendo un comentario sobre el caso.

MLB puso a Urías en licencia administrativa de forma indefinida, después de que fue arrestado afuera del Estadio BMO en Los Angeles tras asistir a un partido de la MLS el 3 de septiembre.

La Policía fue alertada inicialmente por un sujeto sobre un altercado físico entre un hombre y una mujer.

La Oficina del Fiscal del Condado de Distrito de Los Angeles decidió en enero no presentar cargos por delitos graves y entregó el caso al fiscal de la ciudad por considerarlos delitos menores.

De acuerdo con la evaluación de la Oficina del Fiscal, Urías estaba discutiendo con su esposa cuando “la empujó contra la valla y la jaló del cabello o los hombros”. Pero el documento dice que “ni las lesiones de la víctima o el historial criminal del acusado justifican cargos de delito mayor”.

Urías se convirtió en agente libre tras la Serie Mundial, luego de ocho años con los Dodgers. Está en licencia administrativa en seguimiento de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores de MLB y la asociación de jugadores.

Las Grandes Ligas aún podría suspender al zurdo de 27 años si concluyen que violó la política a pesar de que no fue condenado.

