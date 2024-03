Estreno triunfal

Con un triunfo por nocaut como carta de presentación, el juarense Oliver Guerrero debutó en el terreno profesional en la disciplina del muay thai el pasado fin de semana, en la cartelera que presentó la empresa Budo Sento en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

La victoria fue también un regalo de cumpleaños un poco adelantado para Oliver, que el martes cumplió 27 años.

La pelea de Oliver, en la modalidad ‘budo striking’ ante el costarricense Stefan Gallegos, fue la que abrió los combates profesionales después de que se presentaron algunos de nivel amateur, y Guerrero se llevó el triunfo al noquear en el segundo round a su rival.

–¿Cómo viviste tu primera experiencia en profesional?

“Sí estaba un poco nervioso porque cuando salí, que ya me llevaban a la jaula, volteo y había mucha gente, un chorro de gente me estaba viendo y como que te presiona un poquito eso, y luego las cámaras y todo. Entonces, ya llegué y me subí, me relajé un poco cuando estaba arriba. Ya cuando me anunciaron, sonó la campana y se me fue el nervio y empezamos con los trancazos allá arriba”.

Oliver reconoció que el peleador tico estaba fuerte y pegaba duro, “pero gracias a Dios con toda la preparación que me dio mi profe Idelfonso Soberanes logramos salir con la mano en alto”.

El peleador juarense dijo estar muy emocionado con su debut triunfal en el profesionalismo, pues aunque es apenas el primer combate en ese nivel, no cualquiera puede hacerlo, por lo mismo siente que no le cabe tanta emoción.

Ahora, Oliver buscará que la empresa lo contemple para más funciones y desde ya él se propone ser campeón de Budo Sento Championship.

“Hace un año el título mundial que gané en Tailandia fue en semiprofesional, entonces ya tenía que brincar a algo más grande, gracias a Dios se me dio la oportunidad de participar ahí en Budo Sento y gracias a Dios di buena pelea, les gustó mi pelea y espero me sigan dando más peleas ahí”.

–¿A quién le dedicas este triunfo?

“Le dedico todo mi triunfo a mi familia, a mis hijos, a mis hermanas, a mi entrenador, a mis compañeros de entrenamiento, que ellos también son mi motivo para seguir adelante y que sepan que ellos también pueden llegar así como yo estoy llegando ahorita. Más que nada a todos ellos, a mis compañeros de trabajo que también me han apoyado, la maquila donde trabajo gracias a Dios me ha apoyado en que no batallo para que me den permisos, ni nada, la maquiladora se llama Medtronic, y a los patrocinadores que me ayudaron”.

Conózcalo

Nombre: Oliver Guerrero Enríquez

Fecha de nac.: 27 de febrero de 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 27 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 95 kg