Estrellas NBA del Mundial de basquetbol son de Europa

El reinante Jugador Más Valioso de la NBA estará en la Copa Mundial de basquetbol. También lo harán tres integrantes del equipo ideal de la pasada temporada, al igual que el centro titular del equipo que ganó el campeonato de la NBA hace un par de meses.

Muchos de ellos no representan a Estados Unidos.

La mayoría de los mejores jugadores de Estados Unidos no competirá en este Mundial. Sus rivales sí disponen de fichas rutilantes. El griego Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA, además del serbio Nikola Jokic, el francés Rudy Gobert y el español Marc Gasol –pieza importante del conjunto de Toronto que se coronó campeón de la NBA– sobresalen entre las figuras que no lucirán los colores estadounidenses cuando el torneo se ponga en marcha el sábado en China.

“Vamos a China con el objetivo de una medalla”, dijo Jokic.

El astro de Denver no se conforma con una medalla cualquiera. Quiere la de oro.

Y los serbios tendrían una excelente oportunidad en un torneo que súbitamente está para cualquiera.

Francia y Australia –que viene de una victoria 98-94 sobre Estados Unidos el sábado que puso fin a una racha de 78 victorias de los estadounidenses en partidos internacionales– deben presentarse con cinco jugadores enrolados en planteles de la NBA para este Mundial, y Serbia tendría a cuatro. En total, más de 60 jugadores con experiencia en la NBA se perfilan para participar en el torneo y sólo 12 de ellos lo harán para Estados Unidos.

“Muchos equipos tienen chances de pelear por las medallas y prometer ser muy intenso y complicado para cada equipo”, dijo el francés Nicolas Batum, el único jugador del equipo ideal del pasado Mundial en 2014 que será convocado para la edición de este año. “Pero cada equipo, incluido el nuestro, saldrá a pelearlo, jugar al máximo nivel para regresar a casa con una medalla”.

El único integrante del conjunto de Estados Unidos que fue seleccionado para los equipos ideales de la NBA fue el armador Kemba Walker, entonces con los Hornets de Charlotte y ahora miembro de los Celtics de Boston. Al repasar las estadísticas de la NBA la pasada temporada de los jugadores que irán al Mundial muestran que el máximo anotador, los tres primeros en asistencias y los siete mejores reboteadores están en equipos juegan fuera de Estados Unidos.

El resto del mundo sigue creciendo. Y ello significa que Estados Unidos no es favorito indiscutible.

“Hay varios candidatos”, dijo el entrenador estadounidense Gregg Popovich.

Los estadounidenses son el único equipo con un plantel integrado completamente conformado con jugadores de la NBA, pero eso no despeja la noción de que Estados Unidos es vulnerable debido a que su plantel no se acerca remotamente al nivel de sus “Dream Teams” de antaño.

El entrenador de España Sergio Scariolo descarta de plano ese concepto.

Scariolo, asistente de Toronto cuando no dirige a España, se apura a subrayar que un análisis a los salarios que cobran en la NBA los jugadores de Estados Unidos abruman los salarios combinados de todos los planteles. Cuando Estados Unidos enfrentó a España en una exhibición a inicios de mes, los estadounidenses presentaron un quinteto titular que cobrará alrededor de 105 millones de dólares esta temporada.

Al menos en el plano económico, no hay otro equipo en el mundo que se le acerca al que los estadounidenses llevan a China.

Pero como quedó evidenciado en la forma que Australia complicó a Estados Unidos en dos exhibiciones en Melbourne, venciendo a los estadounidenses el sábado, varios de los mejores equipos del mundo no lo tienen miedo a los campeones de las últimas dos ediciones.

“Que jueguen su baloncesto y nosotros haremos el nuestro”, dijo el técnico de Serbia Sasha Djordjevic. “Y si toca enfrentarles, que Dios les ayude”.

Claramente, el torneo revista semejante importancia a Serbia. También para varios otros países.

Antetokounmpo, el astro de Milwaukee que fue laureado como el MVP de la NBA la pasada temporada, señaló a inicios de mes que sería capaz de renunciar al galardón a cambio de una medalla de oro para Grecia.

“Le creo”, dijo el centro estadounidense Brook López, compañero de Antetokounmpo con los Bucks. “Tanto así lo codicia”.