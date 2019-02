Estrada, seducido por los Atléticos

Mesa, Arizona— Marco Estrada no lo pensó dos veces cuando le propusieron jugar con los Atléticos.

Luego de cuatro temporadas con los Azulejos, con quienes acudió al único Juego de Estrellas de su carrera, el abridor mexicano firmó con Oakland por una temporada y 4 millones de dólares.

“Lo bueno que fueron, lo bueno que son. Ganar 97 juegos, eso significa mucho, no es algo fácil de hacer y te muestra lo talentoso que es este grupo. Fue una decisión muy sencilla de tomar, para ser honestos”, aseguró ayer Estrada, quien reportó a las prácticas primaverales con los Atléticos, la primera novena de Grandes Ligas en hacerlo.

El sonorense de 35 años buscará retomar el bueno paso que tuvo en sus primeras dos campañas en Toronto, donde presumió efectividad de menos de 3.50 en cada una de éstas, ya que el año pasado compiló marca de 7-14 con 5.64 en carreras limpias.

Estrada se reencontrará con algunos de sus compañeros en otros clubes.

“Conozco a algunos muchachos. Jugué con Khris Davis en Milwaukee, es un buen tipo. Con Liam (Hendricks) jugué en Toronto. Es bueno estar en el mismo equipo otra vez y salir a cenar, ahora yo voy a hacer que paguen”, bromeó el derecho, que realizó una sesión de bullpen.

Precisamente con los Cerveceros también coincidió con el michoacano Yovani Gallardo, mientras que con el cuadro canadiense estuvo con el sinaloense Roberto Osuna y el tamaulipeco Jaime García.

Para no perder la costumbre, en Oakland compartirá vestidor con el coahuilense Joakim Soria, con quien ha coincidido representando a México en el Clásico Mundial de Beisbol.

El sinaloense Oliver Pérez y los Indios de Cleveland están programados para iniciar hoy sus entrenamientos.





