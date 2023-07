Estoy feliz por estar en mi ciudad: Juan Pablo Camargo

Juan Pablo Camargo, de 21 años de edad y de 2.03 m de estatura, es el representante de Ciudad Juárez en la Selección Mexicana de basquetbol que mañana jugará un partido amistoso ante Colombia en esta frontera como parte de la preparación rumbo al Mundial que se jugará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia.

“Estoy muy feliz de poder estar aquí en Ciudad Juárez representando a mi país, teniendo esta oportunidad, y claro, me siento muy feliz de poder estar aquí en la universidad, listo para jugar con la selección y también muy feliz de estar aquí en la ciudad y también supercontento de escuchar que los boletos para el juego se agotaron, eso demuestra mucho el apoyo que tiene la ciudad hacia el baloncesto, entonces me siento muy feliz y mi corazón se siente lleno de poder estar aquí en mi ciudad”, declaró ayer el jugador fronterizo después de la conferencia de prensa en que fue presentado oficialmente este partido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los organizadores, se espera un lleno total en el inmueble de las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, pues en cuatro días se agotaron los boletos, cuyo costo fue entregar un juguete nuevo.

El equipo mexicano lleva a cabo esta gira de despedida y ya se midió otras dos veces a Colombia con saldo de dos triunfos.

–En esta gira, ¿cómo has visto a la Selección Mexicana?

“Muy fuertes, listos para lo que venga y, como dijo el coach Omar Quintero, que nosotros jugamos para ganar y siempre lo damos todo con el objetivo de ganar. Es un equipo muy unido, muy fuerte y estamos listos para seguir mejorando y continuar en este proceso”.

–En lo particular, ¿cómo te has sentido con el equipo mexicano?

“Me he sentido muy bien, he tenido la oportunidad de participar en el Centroamericano donde pude estar ahí con el equipo y pues ir aprendiendo cada vez más, ése es el rol que creo yo que me toca, estar aprendiendo especialmente de los veteranos que pronto se retirarán y aprender lo más que pueda de todos ellos”.

Camargo ha tenido la oportunidad de jugar ya dos años en el nivel colegial de los Estados Unidos, primero en el estado de Wyoming y ahora se ha transferido a Tyler, una universidad en Texas.

“Entonces estoy muy emocionado y he aprendido muchas cosas, tanto dentro de la cancha como fuera, y son experiencias únicas que no las cambiaría por nada”.

El jugador fronterizo dijo que esos dos años le han ayudado a formarse bastante en todos los aspectos del basquetbol y él mismo se ha dado cuenta ahora que ha sido convocado al cuadro nacional.

“La primera vez que estuve con la selección fue antes de entrar a la universidad, y ahora en estos días he podido ver el cambio que ha hecho en mí el estar dos años en la universidad allá en Estados Unidos”.