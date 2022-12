'Estoy disfrutando muchísimo', dice Messi tras pase a la Final

Doha.- Lionel Messi fue elegido por quinta vez de seis posibles el mejor jugador del partido, así de gigantesco es el 10 de Argentina en este Mundial de Qatar, donde ya alcanzó la Final. Irradia felicidad.

"Qué se yo, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de todo esto, por suerte me siento bien y fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo sacrificios muy grandes, el pasado partido con el alargue no fue nada fácil, llegamos cansados y el grupo volvió a sacar fuerzas de donde no tiene para dar un plus más".

"Fue un partido muy serio, lo preparamos muy bien, sabíamos que ellos iban a pelear mucho la pelota, teníamos que correr porque ellos tienen una gran media y después tener nuestras ocasiones porque también se desordenaban rápido. Me siento feliz durante este Mundial, lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan", dijo Messi.

Una noche redonda en la que se convirtió en el máximo goleador de la Albiceleste en Copas del Mundo, con 11 anotaciones.

Además, empató a Lothar Matthäus en 25 partidos mundialistas, más que cualquier otro, así que la Final lo volverá el número 1 también en ese rubro.

Conocían debilidades de Croacia

Lionel Messi dijo que el partido contra Croacia fue exactamente como lo planeó el técnico Lionel Scaloni.

"Creo que este grupo más allá de la fortaleza grupal es muy inteligente, sabe leer los momentos de cada partido, ya lo había dicho Scaloni, grupo inteligente que sabe sufrir cuando debe, que sabe tener la pelota, cuándo presionar, replegar, leer muy bien los partidos, prepara muy bien los partidos, un cuerpo técnico que es muy bueno y no deja nada al azar, en ningún momento nos sentimos perdidos, sabemos lo que debemos hacer.

"Hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, por eso no nos desesperamos cuando nos hacían correr, sabíamos que era el fuerte la presión, pero también que nuestra fortaleza era cuando recuperaremos porque ellos son muy desordenados sin la pelota y dejaban muchos espacios", expresó Messi.

Queremos ganar la 'sexta final'

Después de la derrota en el debut contra Arabia Saudita, la Selección de Argentina tuvo que jugar cada partido como una Final. Incluso, contra México corría el riesgo de quedar eliminada.

"El primer partido fue un golpe muy duro, 36 partidos sin perder, invictos, nadie se esperaba empezarlo de esa manera, fue una prueba durísima para este grupo que volvió a demostrar lo fuerte que es.

"Es muy difícil lo que hicimos, fueron todas Finales, un desgaste muy grande el jugar cada partido como una Final conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba, jugamos cinco Finales, por suerte pudimos ganar, ojalá la que viene podamos sacarla de esa manera", remató.

En su quinta y última Copa del Mundo, Lionel Messi tiene la oportunidad de darle a su carrera el tesoro más preciado.