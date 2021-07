Estados Unidos se repone y golea a Nueva Zelanda en futbol femenil

Associated Press Associated Press Associated Press

Saitama, Japón— Las estadounidenses se recuperaron de su derrota inicial con una goleada 6-1 ante Nueva Zelanda frente a la Primera Dama el sábado por la mañana en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con Estados Unidos ganando 2-0 en el descanso, Jill Biden llegó a tiempo para ver al equipo terminar el partido en la segunda mitad en el estadio Saitama. Estados Unidos sorprendió a Suecia en el primer partido, perdiendo 3-0. Fue la primera derrota del equipo desde enero de 2019 y rompió una racha invicta de 44 juegos. Los estadounidenses no se habían mantenido sin goles desde 2017. Pero los estadounidenses prometieron recuperar el control del torneo. La defensora Kelley O’Hara dijo que Estados Unidos debe ser “despiadado” contra Nueva Zelanda. Y fueron despiadados. Podría haber sido peor para Nueva Zelanda, pero Estados Unidos tuvo cuatro goles anulados, todos por fuera de juego, en la primera mitad. El entrenador estadounidense Vlatko Andonovski hizo cinco cambios en la alineación inicial que usó contra Suecia, lo que le dio a Carli Lloyd la ventaja sobre Morgan, Megan Rapinoe para Press, Ertz para Sam Mewis, Emily Sonnett para O'Hara y Tierna Davidson para la capitana Becky Sauerbrunn. Estados Unidos, el actual campeón de la Copa del Mundo, ha estado en todos los Juegos Olímpicos desde que el fútbol femenino se unió al evento en 1996. El equipo mejor clasificado del mundo tiene cinco medallas de oro, más que cualquier otra nación. Nueva Zelanda perdió ante Australia 2-1 en su partido inaugural y las posibilidades de los Ferns de llegar a la ronda eliminatoria se redujeron con la derrota del sábado. Feria de goles en empate entre China y Zambia Wang Shuang anotó cuatro goles, incluido uno a los 83 minutos desde el punto de penalti, para darle a China un empate 4-4 con Zambia este sábado en la fase de grupos de la competencia olímpica de fútbol femenino. Barbra Banda anotó tres goles para Zambia, su segundo ‘hat trick’ en partidos consecutivos, algo histórico para el futbol femenil olímpico, ya que es la primera futbolista que consigue este logro. China, que ocupa el puesto número 15 en el mundo y juega en sus quintos Juegos Olímpicos, perdió ante Brasil 5-0 en su primer partido del Grupo F el miércoles. Zambia perdió ante Holanda 10-3. Banda anotó los tres goles para Zambia, el equipo con el ranking más bajo, el puesto 104. Holanda y Brasil también dan espectáculo ofensivo El gol de Dominique Janssen en el minuto 79 llevó a Holanda a un empate 3-3 con Brasil este sábado en el futbol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio. Holanda, en el puesto número 4 del mundo, derrotó a Zambia 10-3 en su primer partido olímpico. Miedema marcó cuatro goles. Holanda avanzó a la final de la Copa del Mundo hace dos años en Francia, pero perdió ante Estados Unidos. Los Juegos de Tokio son los primeros Juegos Olímpicos de Holanda. Gran Bretaña derrota a Japón y califica Ellen White anotó su tercer gol en dos partidos en los Juegos Olímpicos, lo que llevó a Gran Bretaña a una victoria por 1-0 sobre Japón este sábado y se ganó un lugar en los cuartos de final de fútbol femenino. La delantera anotó los dos goles en la victoria del miércoles sobre Chile y luego sumó otro en el mismo Sapporo Dome en el minuto 74 contra la nación anfitriona. Gran Bretaña lidera el Grupo E con seis puntos, dos más que Canadá, que venció a Chile 2-1 en el otro partido del sábado. El primer lugar se decidirá el martes cuando Gran Bretaña juegue contra Canadá.