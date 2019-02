Espera Liriano reencender su carrera

Bradenton, Florida.- Francisco Liriano tuvo un puñado de ofertas durante la agencia libre que básicamente eran lo mismo. Equipos que querían que fuera a los entrenamientos de primavera con un contrato de Ligas Menores.

Al darse cuenta que no obtendría un convenio de Grandes Ligas, regresó al equipo donde tuvo su mejor época durante su carrera de 13 años. El zurdo de 35 años acordó el 4 de febrero los términos de un contrato con los Piratas de Pittsburgh, una semana antes del inicio del entrenamiento primaveral.

En tres temporadas entre 2013 y 2015, Liriano tuvo una marca combinada de 35-25 con efectividad de 3.26 en 86 aperturas. Fue el lanzador ganador en el juego de comodines de la Liga Nacional de 2013 –la primera aparición en postemporada de los Piratas desde 1992– cuando limitó a Cincinnati a una carrera en siete innings.

“Para ser honesto, ese es uno de los mejores juegos que recuerdo”, dijo Liriano antes de la práctica de lanzadores y receptores. “Tengo muchos buenos recuerdos en Pittsburgh. Espero también los haya este año. Con suerte, podemos meternos a los playoffs. Uno nunca sabe. Hay que salir a jugar y dar todo lo que uno tiene”.

El dominicano no tuvo mucho que ofrecer a los Tigres de Detroit la temporada pasada, al irse con marca de 5-12 y efectividad de 4.58 en 27 encuentros, todos como abridor excepto uno. Piensa que reunirse con el manager Clint Hurdle y el coach de pitcheo Ray Searage puede ayudarle a volver a la senda del éxito.

“Los entrenadores aquí me conocen y me vieron cuando estuve en mi mejor nivel”, comentó Liriano.

Liriano podría tener un papel diferente si se queda en el equipo. Los Piratas requieren de un relevista zurdo, y se perfila como una opción potencial para el bullpen.

El veterano aún puede controlar a los bateadores zurdos, al limitarlos a un promedio de .170 y .516 OPS en 98 apariciones al plato la temporada pasada. Los rivales apenas batearon para .221 con .635 OPS contra Liriano la primera vez en el orden al bate.

Los Piratas no han descartado a Liriano como abridor. Pero cuatro de cinco puestos ya están ocupados y hay otros tres lanzadores que competirán por el quinto lugar: el zurdo Steven Brault y los derechos Nick Kingham y Jordan Lyles.

“Creo que puedo hacer ambas, abridor y relevista, en lo que respecta al entrenamiento de primavera”, señaló Liriano. “Veremos cómo quieren que lance y hablaré con ellos. Estoy dispuesto hacer ambas. Lo que sea necesario”.