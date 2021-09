Espera Leo Valadez lucir a plenitud en la Alberto Balderas

Con una alta expectativa por lo sucedido hace dos semanas y por la calidad de los toreros en turno, esta noche se vuelve a dar el paseíllo sobre la arena de la plaza Alberto Balderas en el tercer festejo de la ‘Gran temporada de reactivación’.

Sergio Flores, Fermín Espinosa ‘Armillita IV’ y Leo Valadez alternarán para lidiar seis toros de la ganadería Rancho Seco, de Tlaxcala.

El pasado 3 de septiembre, Luis Adame cortó dos orejas y un rabo, y les dejó así la vara muy alta a los matadores de esta noche para tratar de superarlo.

“Muy contento, ilusionado, porque es una plaza importante, sé que en la corrida pasada hubo un buen ambiente y, por lo que dicen, este viernes también lo habrá y eso como torero me motiva mucho y la verdad que estoy deseando que me embista un toro para que la gente pueda verme en plenitud”, declaró ayer el oriundo de Aguascalientes, Leo Valadez, que con 24 años de edad y cuatro de alternativa es el más joven de los tres toreros que integran el cartel.

El 7 de septiembre del 2019, Sergio Flores se presentó en esta plaza e indultó al segundo de su lote, de nombre Amor de Diario. Hace poco más de un mes, y recién desempacado de Francia, el nativo de Apizaco, Tlaxcala, cortó tres orejas en la feria de Teziutlán, Puebla.

“Creo que Sergio Flores es un torero que ha triunfado muchísimo, tanto en nuestro país como en el extranjero, y Fermín creo que es un muy buen torero y, pues bueno, yo creo que están los ingredientes para que sea una gran tarde”, mencionó Leo Valadez.

El mes pasado fue muy activo para Leo, que estuvo en seis corridas, incluida una en Francia, y en cinco de ellas salió en hombros.

“Así que fue un mes muy positivo, ahora sí que vengo con esa inercia de triunfos, que espero no se nos corte la racha aquí”.

Leo es de una familia con mucha afición por la fiesta brava, que él conoció desde muy chico y a los siete años ya estaba inscrito en una escuela taurina.

“Nadie de mi casa ha sido torero o novillero siquiera, y desde que mi mamá y mi papá me llevaban a los toros, pues algo vería yo en los toreros que me despertó el ansia y las ganas de aprenderlo y desde los siete años me inscribí en la escuela taurina y pues desde ahí hasta ahorita”.

‘Armillita IV’, nacido en Aguascalientes, fue incluido en el cartel apenas esta semana en lugar de José Mauricio, que no se ha recuperado de una lesión en la mano.

Fermín Espinosa, de 27 años de edad, tomó la alternativa el 1 de noviembre de 2014 en su ciudad natal, tuvo como padrino a Alejandro Talavante y como testigo a Octavio García ‘El Payo’, su primer toro llevó el nombre de Zarco, de la ganadería Montecristo.

Plaza de toros Alberto Balderas

Gran temporada de reactivación

Viernes 17 de septiembre

8:00 pm

Sergio Flores

Fermín Espinosa ‘Armillita IV’

Leo Valadez

6 Rancho Seco 6