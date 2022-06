Espera la campana

Emocionado, ansioso, con ganas de competir y de ya subir al ring a intercambiar golpes, así se encuentra Jesús Omar Romero López, único representante de la UACJ en el boxeo de la Universiada Nacional 2022, disciplina que desde este jueves y hasta el sábado 4 de junio tendrá actividad en el Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

Por diversas cuestiones administrativas, otros boxeadores que estaban contemplados para formar el equipo de boxeo de la UACJ no pudieron hacerlo y al final solamente Romero López portará el estandarte de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez en esta competencia.

“Me siento muy emocionado, ya quiero competir, todos estos días ha sido presión, entrenamiento, estrés por la escuela, por el entrenamiento también, por la fecha, y ahorita mismo lo que quiero es ya subirme a pelear, ya estoy ansioso”, comentó estudiante-atleta de 19 años de edad y estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Biomédica.

–¿Cómo te sientes siendo el único boxeador de la UACJ?

“Es mucha presión, ya que hace poquito habíamos dos, pero pasó algo ahí que lamentablemente se tuvo que salir el otro, entonces es mucha presión, creo que soy el último deporte en cerrar lo que es esta Universiada, entonces es bastante presión, ya que es la primera vez que se abre el boxeo, y obviamente estar emocionado por querer subir y poder representar a la UACJ de una manera correcta”.

Impulsado por su mamá, Jesús Omar llegó al deporte de las orejas de coliflor cuando tenía 13 años, después de haber pasado también por el futbol soccer.

“Empecé a los 13 años porque mi mamá ya me exigía hacer algún deporte, era el típico niño que llegaba videojuegos, huevón en la escuela, entonces ya me exigía un deporte”.

Al año y medio de entrenar bajo la mirada de Felipe Contreras, éste le dijo que estaba listo para subir a pelear, Romero lo hizo, pero perdió en su primer combate.

“Me di cuenta de la preparación que me faltaba, entonces me motivé para seguir entrenando, hacer todo, tanto la corrida como los costales, como el trabajo físico, después fue mi segunda pelea y de ahí ya fue cuando empezó todo esto del boom, que me gustó, que me gustaron los golpes, que me gusta hacer ejercicio y todo”.

–¿Qué tanto cambió tu vida el boxeo?

“Yo creo que sí bastante, físicamente un cambio total, me siento bien, sano, fuerte y yo creo que me hizo muy disciplinado en la vida, tanto en el ámbito escolar como en mi ámbito familiar y en todo. Es un deporte muy completo y yo creo que así de completo como lo es el box te hace así de completo en la vida, obviamente con sus altas y bajas”.

–¿Cuáles son tus metas?

“A corto plazo obviamente sería ganar la Universiada, a poquito más largo plazo otra vez ser seleccionado nacional para poder competir internacionalmente, que es mi sueño, en un Panamericano, en un Mundial por parte de México y llegar a las Olimpiadas, que ese es mi gran sueño realmente”.

Universiada Nacional 2022

Boxeo universitario

2 al 4 de junio

Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos

Conózcalo

Nombre: Jesús Omar Romero López

Disciplina: Boxeo

Fecha de nac.: 25 de julio de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 19 años

Estatura: 1.83 m

Peso: 80 kg

División: Semipesado

Carrera: ingeniería biomédica, cuarto semestre