Espera Duarte saldar deuda con afición

Cortesía

Iván Duarte, pitcher nayarita de los Indios de Juárez, sabe que todo el equipo teporaca tiene una deuda con la afición después de que el año pasado dejaron que les sacaran de la bolsa el título del campeonato estatal de beisbol, mismo que la novena juarense no gana desde hace 20 años.

“Nos dejó un sabor amargo porque no entendemos lo que pasó, nosotros dimos todo para ganar el campeonato, pero no se nos dieron las cosas”, dijo Duarte vía telefónica desde su casa en Tepic, Nayarit.

En la final del 2019, los Indios tenían una ventaja de 3 juegos a 1 sobre Delicias, es decir, requerían solamente de una victoria más lograr el anhelado título. Sin embargo, los Algodoneros fueron capaces de ganar tres al hilo y así cambiarle el rumbo a la historia.

Por eso el lanzador derecho pide a la afición juarense que tenga mucha confianza en el equipo que defenderá los colores rojo y blanco en el próximo campeonato estatal, pues cada uno de los jugadores no ha dejado de prepararse, desde sus casas, para llegar en mejor forma al torneo.

“Que nos tengan mucha confianza, todo estará en nosotros mismos y en lo que hagamos para conquistar ese campeonato”.

Duarte recordó que fue en el 2015 cuando tuvo su primer acercamiento con el beisbol del estado de Chihuahua, pero fue hasta el año pasado que defendió por primera ocasión la franela de los Indios.

“El año pasado llegué a Juárez, pero allá por el 2015 yo estaba con los Rieles de Aguascalientes y por una u otra cosa jugué en la Liga Clemente Grijalva y en un periodo de descanso conocí a gente de allá que me recomendaron para ir a Juárez”.

El pelotero oriundo de Tepic decidió viajar al estado de Chihuahua para conocer más de cerca la pelota que se practica en estas tierras, pero fue hasta el 2017 que pudo venir a jugar, aunque primero lo hizo con los Rojos de Jiménez durante dos temporadas y el año pasado finalmente con Juárez.

“Es un nivel muy fuerte, muy diferente a todas las ligas en las que he jugado”, dijo Duarte en relación con el beisbol chihuahuense. “Sin duda es un muy buen nivel, con muy buenos jugadores”.

-¿Cómo te fue hace un año con los Indios?

“Jugué toda la temporada con Indios y gracias a Dios me fue bien. Me tenían como relevo intermedio, pero me gané la confianza del cuerpo técnico y desde la tercera jornada y hasta el final de la temporada estuve como cerrador del equipo”.

En estos días, Duarte para mantenerse en forma procura estar activo en su casa y corre donde le es permitido.

En el torneo Regional de este año, tuvo participación con los Brujos, equipo con el que considera tuvo buenas actuaciones, gracias a que él jugó en una liga invernal de Nayarit y eso le permitió llegar en buen rimo con la novena hechicera.