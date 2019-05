Espera Dortmund ‘milagrito’

Berlín.- Pese a que necesita un ‘milagrito’ para conquistar el título de la Bundesliga en la última fecha de la campaña, el Borussia Dortmund tiene prevista ya una fiesta.

El Bayern Munich, que tiene dos puntos de ventaja sobre el Dortmund y lo supera por una notable diferencia de goles, luce como favorito indiscutible para extender su récord hoy, con la obtención de su séptimo campeonato consecutivo. Pero el Dortmund no renuncia a la esperanza.

“Tengo la sensación de que estamos a punto de lograr algo grande”, comentó el director general del Dortmund, Hans Joachim. “Ni yo mismo lo puedo explicar”.

Esencialmente, al Bayern le basta con un punto en casa ante el Eintracht Francfort, que no ha vencido al campeón defensor en 15 partidos de Liga y que ha caído en sus últimas nueve visitas a Munich.



Allegri no seguirá como técnico de la Juve

Turín, Italia.- Massimiliano Allegri no seguirá como técnico de la Juventus la próxima temporada, dándole fuerza a las conjeturas que el club campeón de Italia se propone nombrar otra vez a Antonio Conte.

Allegri ‘no se sentará en el banquillo de Juventus’ en 2019-20, el club dijo en un comunicado ayer. Añadió que Allegri y el presidente de Juventus Andrea Agnelli tendrán una rueda de prensa hoy.

El contrato de Allegri expira al final de la próxima temporada y había indicado su intención de continuar al mando luego que la Juventus conquistó su octavo título de la Serie A el mes pasado.