Espera Checo remontar posiciones en la carrera de España

Ciudad de México— Por segundo fin de semana consecutivo, Sergio Pérez volvió a fallar en la calificación.

En la qualy del Gran Premio de España, el mexicano se puso en aprietos en más de una ocasión. En la Q1 apenas logró librar el corte, mientras que en la Q2 se salió en la curva 5 y no logró mejorar su tiempo, así que quedó eliminado.

"Fue complicado, tenía problemas cuando estaba mojada la pista, no podía cambiar ni acelerar mucho la parte de atrás, y más que eso, en las curvas medias no podía traccionar, me costó mucho en toda la sesión poder traccionar y bueno, en mi última intento de la qualy, como cometí el error que me salí en la (curva) 5, pude ir otra vez pero con los neumáticos ya muy calientes.

"Al final estamos en 11 y podemos correr de ahí, va a ser importante mantener el ritmo y poder ser competitivos el día de mañana", comentó Pérez.

Aunque en la pista permanente de Barcelona si se pueden realizar adelantamientos, no como en Mónaco, Checo tiene que encontrar la confianza y el balance en el RB19.