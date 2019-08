Espera Caixinha un mejor Cruz Azul

Ciudad de México.- La Máquina agarra pista y para Pedro Caixinha ésa puede ser la clave del ascenso celeste.

El técnico de Cruz Azul destacó que en agosto el equipo tenga que disputar cinco cotejos en 15 días, pues eso servirá para mantener en buen ritmo la competencia del equipo, que ya se tomó un respiro tras ganar la pasada jornada.

“De aquí al final de agosto viene algo que a nosotros nos encanta, que son ciclos cortos, estamos muy contentos de poder disputar estas instancias.

“El futuro del futbol es la intensidad competitiva donde tienes que equilibrar eso con las competencias de selecciones; si quieres apuntar a lo más alto tienes que pensar en eso”, declaró el estratega.

El plantel disputará la Leagues Cup la próxima semana y cuatro fechas del Apertura 2019 a partir de este viernes; a pesar de lo apretado del calendario, el técnico lamentó que no puedan disputar el torneo de Copa.

“En esta casa y por donde paso, hay que valorar todos los torneos, para mí valen todos, todos los trofeos son importantes”, detalló.

Caixinha confesó que la plantilla le genera una competencia interesante, que se ha llegado a convertir en un reto a la hora de elegir las alineaciones, gracias al compromiso del equipo.

“Los buenos problemas nos generan buenos problemas, eso no es tema. Es bueno tener opciones y soluciones y no al contrario.

“El grupo cada vez está emparejando en ritmo de juego, la dinámica que cada uno tiene, y con esto la plantilla es más competitiva; todos quieren jugar y nosotros sabemos lo que tenemos. Es lo que vamos a manejar para llevarlo hacia adelante” concluyó.

El luso dijo que aún no tiene contemplado a Bryan Angulo para el duelo del viernes contra Atlas y probablemente tampoco tendrá actividad en la Leagues Cup contra el Galaxy, pues el ariete aún tiene que arreglar permisos de trabajo.