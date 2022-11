Espera Argentina un debut con carga emotiva en Qatar

Next

Doha.- Si hay un partido del Mundial que desvela a Argentina es el debut ante Arabia Saudí. Y en especial a su capitán Lionel Messi.





Aunque es amplia favorita por historia y la jerarquía de sus jugadores, el recuerdo de lo que sucedió hace cuatro años obliga a la Albiceleste a tomarse muy en serio el primer partido contra los árabes el martes en el estadio Lusail por el Grupo C del Mundial.





En Rusia 2018, Argentina debutó con un inesperado empate 1-1 contra la ignota Islandia, duelo en el que al capitán Messi desperdició un penal. El punto de partida condicionó al dos veces campeón mundial para el resto de la competencia, que terminaría con la eliminación ante Francia en los octavos de final.





“Esperamos un partido difícil, por lo que significa el comienzo de un Mundial. Para muchos de este grupo es su primera Copa del Mundo, cada uno manejará como pueda la ansiedad y nervios”, dijo Messi el lunes en rueda de prensa previa al debut. “Pero cuando pasen cinco minutos trataremos de hacer lo que venimos haciendo, buscar ganar el partido desde el principio y respetando al rival”.





Messi, el arquero suplente Franco Armani, el defensor Nicolás Otamendi y el delantero Ángel Di María son los únicos sobrevivientes del fracaso en Rusia. El resto del plantel argentino hará su debut en una Copa del Mundo.





A diferencia de lo que sucedió en la última Copa del Mundo, a la que había clasificado de forma agónica, Argentina llega a Qatar con la autoestima por las nubes. Bajo el mando de Lionel Scaloni fue campeón de la Copa América 2021, primer título en 28 años, está invicto hace 36 partidos, a uno de igualar el récord mundial que estableció Italia entre 2018 y 2021.





“No sé si llegamos mejor (que al Mundial anterior), pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Eso nos hace trabajar de otra manera, hace que la gente no esté tan encima y pendiente de la selección, sino disfrutando”, valoró Messi.





El único lunar han sido las lesiones de varios jugadores. En las últimas semanas, Scaloni sufrió las bajas del mediocampista Giovani Lo Celso y los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, quienes fueron parte del plantel campeón continental en Brasil. Incluso, Messi entrenó dos días diferenciado de sus compañeros por una sobrecarga muscular y se temió lo peor.





"Me siento muy bien, me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, confirmó el astro del París Saint-Germain.





Con su presencia asegurada, Messi se convertirá el martes en el primer futbolista argentino en disputar cinco mundiales, uno más que Diego Maradona y Javier Mascherano. Con seis goles en mundiales, el astro también busca superar a Gabriel Batistuta como máximo artillero de la Albiceleste en una Copa del Mundo (10).





Mientras Argentina participa de mundiales de forma interrumpida desde 1974 y fue campeón en 1978 y 1986, Arabia Saudí se apresta a jugar su sexta Copa del Mundo con el objetivo primario de igualar su mejor marca en el torneo, los octavos de final en Estados Unidos 1994.





Los triunfos de Ecuador 2-0 sobre Qatar y la goleada de Inglaterra 6-2 sobre Irán en las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo evidenciaron el desequilibrio de fuerzas del fútbol europeo y sudamericano con los equipos árabes.





Pero Scaloni no se fía.





“No me atrevo decir que las selecciones árabes estén por debajo. Ser favoritos hay que demostrarlo, los primeros partidos son diferentes a los demás, tienen carga emotiva diferente y hay que sacarlos adelante”, analizó. Y advirtió: “Los grandes favoritos no ganan los mundiales".





“Los detalles harán campeón del mundo a una selección y no necesariamente es el favorito o la que juegue mejor”, recalcó.





El entrenador no confirmó el equipo, pero reconoció que la única duda pasa por el puesto en el mediocampo que quedó vacante por la lesión de Lo Celso: Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez.





El resto del equipo lo conformarán Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Di María, Messi y Lautaro Martínez.





Bajo el mando del técnico Hervé Renard, los Halcones Verdes llevan varias semanas preparando el debut ante los sudamericanos luego que las competencias locales fueron interrumpidas para que sus jugadores puedan enfocarse en el Mundial.





“Estamos preparados para este fabuloso torneo. Tenemos algunos jugadores con experiencia en la anterior Copa del Mundo”, valoró el estratega francés, quien se manifestó “maravillado” de enfrentarse con Messi.