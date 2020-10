Espera Apodaca oportunidad en el arco

Cortesía FC Juárez

Mientras que la titularidad del arco de las Bravas de Juárez durante este torneo la han disputado Alondra Ubaldo y Stefani Jiménez, la tercera guardameta del conjunto fronterizo, Carla Apodaca Estrada, espera pacientemente la oportunidad de debutar en la Liga MX Femenil.

Con tan solo 18 años, Apodaca Estrada se mantiene en la pelea por buscar la titularidad y que su debut se pueda presentar en este torneo.

“Es lo que llevo esperando (sobre el debut) desde el torneo pasado, como todo es un proceso, una meta a corto plazo es mi debut que espero se venga pronto, tengo mucho que demostrar, tengo mucho que enseñar y nada más me queda seguir trabajando y seguir mejorando”, comentó Carla.

La cancerbera chihuahuense continúa aprendiendo y se apoya en sus compañeras de posición, quienes ya han portado las playeras de otros clubes de la liga.

“Mis compañeras me han apoyado en todo, me han enseñado muchas cosas y lo he tomado de aprendizaje”, aseguró.

Después de una semana de pausa en la Liga MX Femenil, las Bravas se mantienen en preparación para el próximo encuentro ante América, que se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre aquí en casa.

“Es una semana de bastante trabajo, una semana que la tomamos como una pretemporada, vamos a seguir trabajando duro, trabajando en todos los aspectos ya que se nos vienen cinco partidos importantes”, dijo la joven portera.

Desde el arranque del presente torneo, Carla se mostró entusiasmada por la oportunidad que por segundo semestre consecutivo le ha brindado el equipo de las Bravas de Juárez, y que se acentuó con la baja de Gabriela Machuca, quien había sido titular indiscutible en el Apertura 2019 y parte del Clausura 2020.

“La verdad estoy muy contenta en el equipo, muy contenta con mis compañeras, gracias a Dios se me dio la oportunidad de un torneo más con ellas”, advirtió Apodaca.

Antes de llegar a Bravas, la joven arquera fue parte de la selección Chihuahua en Campeonatos Nacionales y estuvo en la Liga Nacional Juvenil Scotiabank en Nogales.