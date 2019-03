Espera América que Henry se quede

Estados Unidos— El presidente del América, Santiago Baños, salió al quite de las versiones sobre la inconformidad de Henry Martín por la renovación de su contrato.

El dirigente expresó que quieren alargar la estancia del delantero en el Nido, cuestionado por las actitudes del futbolista que ya no celebra goles ni atiende a medios de comunicación.

“Lo veo bien, la verdad que Henry trabaja día a día muy fuerte, bien, concentrado. Vi una nota de las celebraciones, la verdad es que no pongo mucha atención a eso. Estamos muy contentos con Henry, queremos que se quede mucho tiempo, no hay muchos nueves mexicanos con un buen nivel y está claro que así lo muestra, estamos en etapa de sentarnos, negociar su contrato, esperamos que pronto podamos llegar a un acuerdo y que no pase a mayores”, dijo Baños a Televisa Deportes.

Al finalizar el Clausura 2019 a Martín le restará aún año y medio de contrato, pero el futbolista ha presionado por extender el vínculo en el Nido.

Tanto Baños como Miguel Herrera han tratado de calmar las olas que ha generado esta situación.

El dirigente azulcrema también comentó que van por buen camino las negociaciones para renovar a Renato Ibarra, a quien se le acaba el contrato al finalizar este torneo. Recientemente ficharon a Agustín Marchesín por 4 años más.

Más allá de que el equipo trabajó sin 13 seleccionados nacionales (8 a representativos mayores), Baños dijo que no hay pretextos de cara al juego del sábado contra Tigres. El elemento que aún está entre algodones es Oribe Peralta.

“Esperemos que en dos semanas, hay que recordar que no fue una cirugía como la de Matheus (Uribe), fue más complicada, necesitaba más tiempo, afortunadamente ha tenido más participación en los entrenamientos y está en la etapa final de su rehabilitación”, expresó el dirigente azulcrema.