Espectáculo asegurado

Encabezados por el entrenador puertorriqueño Bradley Arocho, este lunes fueron presentados los Indomables de Ciudad Juárez que a partir de este viernes tomarán parte en la temporada 2024 de la Liga de Basquetbol Estatal, en la que también competirán los Indios de Juárez, dos equipos de la capital del estado, uno de Delicias y uno más de Torreón.

En conferencia de prensa, fue el propio Arocho el encargado de presentar a sus jugadores, entre los que destacan los juarenses Adrián Castrejón y Juan Flores, ex integrantes del equipo de basquetbol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

También forman parte del equipo: Alberto Castro, D’Angelo Hunter, Dylan Smith, Gabriel Garduño, Gabriel Vázquez, Ken Odiase, Manny Hernández, Leonardo Díaz, Mikel Bayers, Ramsés ‘Rana’ Suárez, Raúl Olea, Daniel Dingle, Irving Martínez y Jeffrey Ayres, este último ex jugador NBA.

Arocho, de 35 años de edad, señaló que viene de una familia basquetbolera en su natal Puerto Rico, por lo que prácticamente nació sobre una duela.

“Yo en Puerto Rico comencé a jugar a los cuatro años junto a mi papá, mi papá era el coach mío y de mi hermano, y jugamos todas las categorías a nivel nacional en Puerto Rico. Ganamos varios campeonatos nacionales, luego jugamos high school, como se dice acá, que allá es bien competitivo, quedamos campeones nacionales de high school”, compartió el entrenador de los Indomables.

Antes de llegar a esta frontera, Arocho dirigió en el 2023 a los Taurinos de Aragua y en el 2022 a los Marinos de Anzoategui en Venezuela, después de haber dirigido dos temporadas en El Salvador en el 2019.

–¿Que lo motivó a decirle que sí a los Indomables?

“Primero, es un proyecto, un club, un proyecto serio. La persona que me hizo el acercamiento, también una persona muy seria, muy respetada, lo respeto mucho y creo que eso me abrió las puertas y me abrió la mente para decir básicamente que sí… un destino nuevo, no había trabajado en México y por eso tomé la decisión de venir acá”.

Arocho señaló que ve muy bien al equipo juarense y los jugadores han trabajado bien, han aceptado el llamado y están dispuestos a trabajar duro, la mayoría de los días incluso con dos sesiones, por la mañana y por la noche.

“Vamos poco a poco, no te estoy diciendo que estamos perfectos, estamos trabajando para tratar de perfeccionar más, pero hay mucho espacio para mejorar, estoy consciente de eso y hacia eso vamos, a tratar de llegar al máximo nivel, y disfrutando el proceso; tenemos unos jugadores veteranos y también tenemos unos jugadores jóvenes, es una combinación muy exquisita de jugadores y de equipo, que va a hacer que el equipo sea bien interesante”.

Próximos juegos

Indomables vs Apaches de Chihuahua

Viernes 26 de enero

8:00 pm

Gimnasio Municipal Josué Neri Santos

Dorados de Chihuahua vs Indios de Juárez

Viernes 26 de enero

7:00 pm

Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre