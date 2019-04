¡Espartanos!

Washington.- Cassius Winston puso a Michigan State sobre sus hombros y condujo a los Spartans rumbo al Final Four por primera vez desde el 2015.

El armador que lo hace todo tomó el control del partido cuando su equipo enfrentaba su más grande déficit, para luego conducir al segundo sembrado Michigan State a conseguir una victoria de 68-67 sobre el primer sembrado Duke ayer en la final de la Región Este.

Duke contaba con las más grandes estrellas de Zion Williamson y RJ Barrett, pero fue Winston el que brilló más fuerte con 20 puntos y 10 asistencias. Encestó nueve de sus 23 disparos y nunca vaciló en sus tiros.

“Ahora no es el momento de dudar de uno mismo”, dijo Winston. “Hemos estado trabajando, hemos estado jugando todo el año para llegar a estos momentos. Ahora no es el momento de dudar en esos grandes momentos”.

Pero el momento más grande aún está por venir.

Michigan State jugará contra Texas Tech en la semifinal nacional el sábado en Minneapolis. Mientras que Virginia se enfrentará a Auburn en la otra semifinal.

Winston fue el facilitador, pero los Spartans obtuvieron una enorme ayuda de parte de su jugador más longevo. Kenny Goins, un jugador de último año en su quinta temporada que falló sus primeros cuatro disparos de tres puntos, pero luego encestó el tiro de la victoria definitiva con 34.3 segundos restantes en el reloj para poner a Michiegan State 68 -66 arriba en el marcador.

“Ahí estaba yo, recibí un gran pase, lancé el balón y cayó en la canasta”, según dijo Goins.

Duke tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Barrett falló el primero de dos tiros libres con 5.2 segundos por jugar. Duke quedó indefenso con sólo cuatro fauls, y Winston logró apoderarse del balón y ponerlo fuera del alcance de los defensas de Duke para luego agotar el reloj.

“No había suficiente tiempo, por lo que intenté fallar el segundo disparo, pero este entró en el aro”, dijo Barrett.

Michigan State está en el Final Four por octava ocasión bajo el mando del entrenador Tom Izzo, quien venció a Mike Krzyewski de Duke por segunda ocasión en 13 enfrentamientos y por segunda vez en siete partidos del Torneo de la NCAA.



Auburn 77, Kentucky 71, TE

Kansas City, Missouri.- El confeti aún caía sobre el entrenador de Auburn, Bruce Pearl, cuando volteó a mirar a su equipo, el cual se dirige ahora a su primer Final Four en la historia de la universidad y declaró, “¡Este va por Chuma!”.

“Los próximos dos”, Pearl agregó con una triunfante sonrisa, “serán para Auburn”.

Siendo inspirados por el alero lesionado, Chuma Okeke, los Tigers, con el quinto sembrado, pasaron a formar parte de la realeza del basquetbol colegial al vencer al programa con la mayor cantidad de partidos ganados. Su victoria de 77-71 en tiempo extra sobre el segundo sembrado de Kentucky en la final de la Región Medio Oeste, tuvo lugar después de las palizas propiciadas a Kansas y a North Carolina, las cuales deben destacarse, pues Auburn es más que una universidad de futbol.

Jared Harper se mantuvo al frente del equipo con 26 puntos, incluyendo el enceste del empate durante el tiempo reglamentario y una crucial serie de tiros elevados en tiempo extra. Bryce Brown agregó 24 puntos y Anfernee McLemore destacó en la sesión extra, ayudando a Auburn a imponer un récord universitario por victorias, siendo esta su 12da victoria consecutiva.

“Queríamos hacer historia”, dijo Pearl. “Hay que entender, en Auburn en el atletismo, no somos Cenicientas ni nada de eso. Somos muy buenos en todos esos otros deportes. Ganamos campeonatos. Pero desde hace mucho tiempo no habíamos sido tan buenos en el basquetbol varonil”.

Okeke estuvo presente, no sólo en espíritu. El alero de segundo año, quien sufrió una rasgadura en su ligamento cruzado anterior en los últimos minutos contra los Tar Heels, fue llevado en silla de ruadas hasta la banca a comienzos de la segunda mitad.

Okeke seguía ahí cuando la celebración finalmente comenzó.

“Moverlo hasta el gimnasio, sentarlo en la banca –no quiere ser visto por las cámaras”, dijo Pearl.