Escucha el ruido

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger escuchó el ruido. ¿Cómo podría haberlo evitado? En ocasiones fue ensordecedor.

Antonio Brown. Le’Veon Bell. Algunos otros excompañeros que se fueron hace tiempo del camerino de los Acereros de Pittsburgh. Los analistas de televisión. Todos se refirieron a él de alguna forma u otra durante un período turbulento que siguió a la campaña anterior.

Le cuestionaron todo, desde su carácter hasta su toma de decisiones.

El mariscal de los Acereros, típicamente reacio a las redes sociales, lo escuchó todo. Y sí, le dolió.

“Cuando afecta a tu familia entonces definitivamente te afecta a ti”, dijo ayer Roethlisberger mientras Pittsburgh comenzaba sus actividades organizadas de equipo. “Por lo tanto las cosas te molestan, piensas al respecto, pero también tienes que entender que vivimos en un país increíble, que tenemos opiniones y la gente puede decir lo que quiera, y sólo tienes que enfocarte en los muchachos que están aquí, y asegurarte que están bien y todos con quienes he hablado están bien conmigo”.

Esa armonía contrastaría ante lo que ocurrió a finales de 2018, cuando Brown prácticamente desertó del equipo antes del último partido de la temporada, en que los Acereros estaban obligados a vencer a Cincinnati para seguir con posibilidades de avanzar a los playoffs. Durante los dos meses siguientes, Brown hizo todo lo posible por forzar a que el equipo lo cediera en un canje.

Y su estrategia incluyó revelaciones sobre su prolífica pero ocasionalmente problemática relación con Roethlisberger. En un momento, Brown dijo que sintió que Roethlisberger tenía una “mentalidad de dueño”, un sentimiento que Roethlisberger admitió no entendía del todo antes de que el receptor fuera canjeado a Oakland.

El veloz distanciamiento entre la combinación más exitosa de un mariscal y un receptor en la historia de la franquicia tomó a Roethlisberger desprevenido. Dice que intentó repetidamente contactar a Brown, pero el receptor estelar optó por no responder.

En algún momento, Brown llegó a tener una fotografía de los dos a un costado de su armario, que incluía una nota de Roethlisberger en la que se leía “AB, somos imparables”.

“Le envié mensajes de texto, le hice llamadas, todo fue antes que la temporada terminara”, señaló Roethlisberger. “Nunca los devolvió, así que en realidad nunca pude descubrir qué estaba pasando. Para mí, por eso es que fue tan confuso, porque no sé de dónde vino“.

Llámenlo parte de unos cuantos meses ajetreados en los que Roethlisberger sintió que los Acereros fueron “atacados desde todos los ángulos posibles”.

Eso no importa ahora. Brown está en Oakland. Bell firmó con los Jets de Nueva York, y Roethlisberger y los otros 89 jugadores en el plantel sólo están ansiosos de dejarlo atrás.



Acuerdan Pats y Edelman extensión por 2 años

Foxborough, Massachusetts.- Los Patriotas de Nueva Inglaterra acordaron una extensión contractual por dos años con el receptor Julian Edelman, informó una persona familiarizada con la situación.

El convenio tiene un valor de 18 millones de dólares e incluye una bonificación de ocho millones por firmar, así como 12 millones en dinero garantizado.

La fuente habló ayer en condición de anonimato porque los términos no han sido anunciados.

Edelman firmó una extensión por dos años y 11 millones de dólares en 2017. Estaba previsto que devengara dos millones como salario base en 2019, con bonificaciones que acrecentaban su sueldo a cerca de cuatro millones.