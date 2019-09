Escribe historia Edson en Champions con gol

Ámsterdam, Holanda—Edson Álvarez está en plan grande.

El medio mexicano, ex del América, se estrenó como goleador en la Champions League al conseguir ayer el segundo tanto en el 3-0 del Ajax sobre el Lille.

El también seleccionado, primer mexicano en debutar en fase de grupos de Liga de Campeones con gol, logró su tanto al minuto 50 con un tiro cruzado.

Éste es el segundo gol de Álvarez, que jugó todo el partido con el Ajax.

Quincy Anton Promes (18’) y Nicolás Tagliafico (62’) anotaron los otros goles para el equipo holandés.

Ajax está en el Grupo H junto al Lille, Chelsea y Valencia.



Lozano titular con Napoli

Nápoles—El Napoli venció al campeón e Hirving Lozano al fin sumó un triunfo en Champions.

El cuadro italiano aprovechó un par de tantos en la recta final del partido para vencer 2-0 al monarca Liverpool, que le dio al ‘Chucky’ su primer triunfo en la fase de grupos de Champions League.

El ariete mexicano fue titular pero salió al minuto 68 tras un duelo complicado en el que sólo logró empujar un balón a las redes, que fue anulado por fuera de lugar.

En un compromiso en el que los arqueros fueron figuras, el de los Reds lució primero con una doble atajada al 6’ que terminó en la jugada de Lozano que no estaba en buena posición.

El vigente campeón manejó el esférico y tuvo la más clara de la primera parte con un cabezazo de Roberto Firmino que pasó muy cerca del palo al 43’.

En el complemento los locales avisaron temprano con una jugada en la que Dries Mertens se quedó con el grito de gol en la boca tras llegar a un servicio cruzado, pero su disparo fue desviado por el arquero Adrián que se lanzó como por inercia para después encontrarse con la pelota.

Alex Meret, guardameta napolitano, no se quedó atrás y lució con un desvío a un disparo de Mohamed Salah, quien encontró posición franca tras un error de Kostas Manolas al 65’.

El duelo se cerró pero José María Callejón encontró la llave tras ser derribado dentro del área luego de un recorte que el árbitro señaló como penal, convertido por Mertens al 82’.

En tiempo de compensación, Fernando Llorente, quien entró por el ‘Chucky’, aprovechó la mala coordinación de la zaga para poner cifras definitivas.

Lozano no había ganado en seis partidos de fase de grupos con el PSV pero en su nueva casa ya logró festejar.