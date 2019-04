Es Williamson Jugador Colegial del Año

Minneapolis.- Todo lo que ha hecho Zion Williamson en Duke ha sido destacado o generó titulares durante el espectáculo de esta temporada.

Las increíbles clavadas, el poder mover el balón por la cancha despejada fue algo sorprendente, tomando en cuenta su estatura de 6’7 pies y sus 285 libras de peso.

Incluyendo el que se le haya roto el teni durante una caída en la cancha.

El manejar toda la atención que acaparó se convirtió tal vez en la lección más importante para este estudiante del primer año universitario, quien rápidamente se convirtió en el rostro del basquetbol colegial y el astro más destacado de este deportes, en años –luego, terminó siendo elegido como el Jugador del Año de la Rama Varonil por The Associated Press.

“Me sentí cómodo con esto debido a que realmente no tenemos otra opción”, comentó Williamson en una entrevista que concedió a AP en esta semana.

“Creo que si uno trata de forzar la situación, eso se puede convertir en una molestia. Mi mamá me dijo que pensara en que a muchos compañeros les gustaría estar en mi lugar, así que, si siento alguna molestia, pienso en lo que ella me comentó”.

Williamson obtuvo 59 de 64 votos de las personas que eligen a los Mejores 25 de AP antes del Torneo de la NCAA y los resultados fueron dados a conocer ayer.

RJ Barrett, su compañero del mismo grado universitario, obtuvo dos votos como jugador All-American del primer equipo, mientras que De’Andre Hunter de Virginia, Cassius Winston de Michigan State y Ja Morant de Murray State recibieron un voto en la terna de AP.

Williamson esperaba estar en Minneapolis preparándose para las semifinales nacionales de este sábado, al igual que Hunter y Winston.