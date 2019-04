‘Es una lástima’: Navarro

Para Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Juárez, el rendimiento que ha tenido el club fronterizo en el Ascenso MX y que lo tiene al borde de la eliminación en el Clausura 2019, es un escenario que no esperaba vivir, pero a pesar de eso el respaldo se le sigue brindando al entrenador Gabriel Caballero.

“Definitivamente ha sido un torneo complicado, no pensamos estar en una situación como la que estamos pasando, ya que el equipo que rompió récord de puntos con 35 el torneo pasado, se conservó y se trajeron cinco jugadores más que Gabriel (Caballero) nos pidió para ser más fuertes como plantel”, comentó Navarro Gárate.

Con 12 puntos conquistados en 13 jornadas celebradas y a solamente dos fechas para que finalice la campaña regular, el equipo juarense se ubica en la treceava posición a cuatro unidades del actual octavo lugar Zacatepec, que contabiliza 16.

“Todavía hay una ligera, mínima esperanza, matemáticamente haciendo lo nuestro y combinados algunos resultados podríamos estar en la Liguilla, pero este no es un equipo para que esté pasando por esta situación, y lo peor de todo es que no es un equipo que la afición de Juárez se merece, debe ser un equipo protagonista en los dos torneos”, dijo.

Con respecto a las causas que han originado el mal torneo del club, Navarro señaló que pese al desempeño del equipo los resultados no se han dado.

“No es que el equipo no se esté entregando, no esté luchando, sencillamente no se nos han dado los resultados, pero pese a la situación que se vive el plantel está unido, fuerte; los jugadores saben que están en deuda con su afición y su directiva. Es una lástima que estemos pasando por esto”, expresó el dirigente.

Navarro aseguró la continuidad del entrenador Caballero para lo que resta en el Ascenso MX, como para lo que se pudiera presentar en Copa.

“Lo que hay que hacer es terminar los torneos, porque la verdad es incongruente el desempeño del equipo en Copa y en Liga. La continuidad del entrenador está garantizada”, mencionó.

Respecto a la información que surgió el pasado lunes, en la que se aseguraba el acercamiento de la directiva de Bravos con la de Lobos BUAP, para comprar la franquicia de Primera División, puntualizó que el club juarense buscará el ascenso de manera deportiva.

El tema de las redes sociales no es algo que inquiete al directivo de Bravos y pese a no estar al pendiente de lo que ahí se dice, no desestima el sentir de la afición que el sábado pasado pidió su salida luego de la derrota con Correcaminos.

“No me meto mucho a las redes, pero a la afición hay que escucharla, ya que la frustración de ellos, es la frustración mía y respetamos la voz de cualquier aficionado”, finalizó.