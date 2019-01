Es una bendición: Salcido

Guadalajara, Jalisco.- Al llegar a Veracruz para realizar las pruebas médicas, Carlos Salcido dijo ayer sentirse afortunado por encontrar un lugar con los Tiburones para seguir extendiendo su carrera activa como jugador.

“Me tomé un tiempo para pensarlo, para analizarlo y soy una persona de retos, que le encantan los retos, entonces no le tengo miedo a nada, esta es una linda profesión y para mi el haber venido ahorita a Veracruz es una bendición”, declaró el excapitán de las Chivas al llegar a Veracruz.

En condiciones normales y por reglamento, al haber jugado con otro equipo de la Liga MX en el Apertura 2018, Salcido tendría que haber sido registrado en diciembre.

Sin embargo, al haber acordado con la directiva de Chivas el rescindir el contrato de seis meses que le quedaba pendiente, y al no entrar en los planes de José Cardozo, el tres veces mundialista quedó en categoría de libre, por lo que Chivas expidió su carta de libertad para que negociara por su cuenta.

“Lo he hablado desde hace unos 10 ó 15 días más o menos con el profe Siboldi, y siempre habíamos estado analizando la posibilidad de venir para acá a integrarme y estoy dispuesto”, agregó Salcido.

“Este es un gran reto en mi carrera, quiero seguir aprendiendo, esa es la realidad, y espero en Dios que las cosas salgan de la mejor manera”.

La Liga MX tendrá que evaluar su registro en las próximas 48 horas, ya que de acuerdo a fuentes cercanas al club jarocho, los equipos tienen derecho a un registro extemporáneo de jugadores de la liga local que no tengan contrato vigente con nadie.

En caso de ser dado de alta, Salcido debutaría el lunes 4 de febrero en el Estadio Akron ante el Rebaño.

Llegar y ver a los Tiburones en el último lugar de la tabla de cocientes, para Salcido no fue motivo para rechazar la posibilidad de seguir jugando y evitar el retiro por ahora.

“Sé que acá el equipo está pasando un momento complicado, difícil, pero esos momentos difíciles o complicados también los he pasado con Chivas, entonces sé de qué se trata la situación”, afirmó.

“No le temo a nada porque esto es futbol, una bendición y para mi es una linda profesión y así lo tiene que tomar todo mundo que le toque el jugar al futbol”.