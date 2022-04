Es Travon Walker primera selección del Draft

Las Vegas.- Los Jaguares privilegiaron el talento profesional por encima de la producción colegial, y reclutaron al ala defensiva de Georgia Travon Walker como la primera selección general del Draft de la NFL ayer.

Jacksonville eligió al “fenómeno atlético” de 1.95 metros y 123 kilogramos y no a la estrella de Michigan Aidan Hutchinson, quien estableció el récord de la escuela con 14 capturas en 2021 y terminó segundo en la votación al Trofeo Heisman.

PUBLICIDAD

El gerente general Trent Baalke se había inclinado por Walker en los últimos meses e insistió en que el nuevo entrenador Doug Pederson estaba de acuerdo en elegir al jugado defensivo de los Bulldogs.

Sus críticos argumentan que Hutchinson es un jugador más pulido y señalan los limitados números de Walker en el futbol americano colegial. Logró 9 1/2 capturas durante tres años en Athens, Georgia, incluyendo seis la temporada pasada, cuando Georgia ganó el campeonato nacional.

Pero Baalke y Pederson vieron a un jugador más versátil en Walker, quien sumó como defensive end, defensive tackle y outside linebacker en la elogiada defensa de Georgia. Sus momentos destacados incluyen más que capturas: detiene los acarreos, derriba a los corredores veloces en el campo abierto y desvía pases que desembocan en intercepciones.

“Es un fenómeno atlético”, le dijo a The Associated Press el coordinador defensivo de Georgia Will Mischamp. “Lo juro por Dios, podría alinear como apoyador en medio y estar bien. Me lo llevaría con el número uno sin pestañar”.

Los Jaguares lo hicieron.

En algún momento fue una estrella en dos deportes y soñaba con llegar a la NBA con Upson-Lee High School en Thomaston, Georgia. Walker eventualmente se decidió por el futbol americano.

Aidan Hutchinson, en la posición de edge, fue tomado por los Leones de Detroit.

El comisionado Roger Goodell fue el encargado de abrir la ceremonia y dar el banderazo a los equipos para comenzar sus selecciones en Las Vegas.

Derek Carr, QB de los Raiders, equipo de casa, dio la bienvenida a todos los jugadores a la NFL.

Hubo un minuto de silencio por Dwayne Haskins, mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh que falleció el 9 de abril pasado en un accidente automovilístico.

Los equipos que no tuvieron elección en la Primera Ronda son Carneros, Osos, Cafés, Broncos, Potros, Raiders, Delfines y 49ers.

Tome nota

Últimas primeras selecciones en la historia del Draft de la NFL, con nombre del jugador, equipo, posición y universidad.

2022: Travon Walker, Jacksonville, DE, Georgia

2021: Trevor Lawrence, Jacksonville, QB, Clemson

2020: Joe Burrow, Cincinnati, QB, LSU

2019: Kyler Murray, Arizona, QB, Oklahoma

2018: Baker Mayfield, Cleveland, QB, Oklahoma

2017: Miles Garrett, Cleveland, DE, Texas A&M

2016: Jared Goff, Los Angeles (Carneros), QB, California

2015: Jameis Winston, Tampa Bay, QB, Florida State

2014: Jadeveon Clowney, Houston (Texanos), DE, South Carolina

2013: Eric Fisher, Kansas City, OT, Central Michigan

2012: Andrew Luck, Indianapolis, QB, Stanford