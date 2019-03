Es Tigres buen parámetro para América

Ciudad de México— El América ve a Tigres como parámetro, mas no como el rival para reivindicarse tras no ganarle a los punteros de la tabla.

Las Águilas suman tres derrotas y apenas un triunfo contra equipos que están en zona de clasificación. Cayeron frente a Rayados, León y Necaxa.

“Contra Monterrey pudimos haber sacado algo, nos marcaron dos penales en contra, expulsaron a cuatro jugadores, es algo que no es usual en el futbol. Contra León empezamos bien, terminamos bastante mal, pero empezamos generando oportunidades que desafortunadamente no terminaron como hubiéramos querido, pero no puedo decir que eso sea el parámetro del equipo, cuando en esos dos partidos teníamos cinco jugadores fuera”, mencionó el técnico de las Águilas en la víspera del juego contra Tigres.

El “Piojo” repetirá el once del Clásico: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilar, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen, Matheus Uribe y Nicolás Castillo.

El técnico descartó excusas por el desgaste de sus jugadores en la Fecha FIFA. Del once titular, ocho fueron convocados a su Selección Mayor

“Los parámetros siempre los ponen los equipos que están en lo alto de la tabla, arriba peleando, ellos están empatados en primer lugar con León, el equipo está haciendo bien las cosas otra vez”, mencionó Herrera.

CONCUERDA CON ‘TATA’

Miguel Herrera también ve a Edson Álvarez con madera para jugar en Europa, como sugirió el técnico Tricolor Gerardo Martino.

“Es un jugador que tiene aspiraciones, por supuesto. No puedo esconder que es un referente en Selección, que ya jugó un Mundial, que a su corta edad, 21 años, es titular en un equipo campeón e importante en México. Estoy seguro que lo estarán visoreando, no puedo ocultar el sol con un dedo, estar consciente de que puede ser un jugador que se nos vaya en verano”, mencionó.