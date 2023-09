Daniel Reyes se convirtió en el primer juarense en superar a corredores kenianos en la Carrera Internacional de la Amistad, al ganar ayer en los 10 kilómetros con un tiempo de 30 minutos y 20 segundos, superando por 29 segundos al africano Wilfred Nyatogo. En la rama femenil, el primer lugar fue para Argentina Valdepeñas, de Torreón, Coahuila, con 36:16.

En la edición del 2022, Nyatogo se llevó el primer lugar con 30:48, un segundo menos de su tiempo de este domingo. Aquella ocasión Reyes fue segundo con 31:24, por lo que este año superó su marca en poco más de un minuto.

PUBLICIDAD

El tercer lugar en la rama varonil fue para Jesús Eduardo Aggi, quien terminó la ruta en 31 minutos y 13 segundos.

Argentina Valdepeñas, quien representa al equipo Zatopek de Zacatecas, donde radica desde hace cinco años, logró el triunfo apenas en su segunda aparición en la tradicional carrera juarense. El segundo lugar en la rama femenil fue para la keniana Dorcas Jeruto Kangogo con 36:53 y el tercero para la fronteriza Ana Gisela Reyes con 38:12.

“La verdad que es un triunfo que he venido buscando a través de mis 10 años de carrera deportiva, y bueno, hoy salimos con buenas sensaciones, las aprovechamos y pues un gran resultado”, declaró Daniel Reyes momentos después de cruzar la meta.

–Tal vez a muchos les sorprende que hayas vencido a los kenianos, ¿a ti también te sorprende?

“Sí, la verdad que es una carrera en la que han dominado a través de todas las ediciones ellos, entonces creo que la hegemonía de los kenianos ahora se acaba”.

El corredor juarense explicó que fue una carrera muy estratégica, en la que el keniano durante toda la carrera hacía cambios de ritmo.

“Mantuvimos ahí el control, el contacto con él y pasando el kilómetro seis o siete es cuando decido apretar y dejarlo. Desde ahí él ya no respondió y yo hice mi carrera ya”.

–¿A quién le dedicas el triunfo?

“A mi familia, que siempre está apoyándome; a mi entrenador y al equipo Escuadra, que es el que me apoya en todo momento”.

Por su parte, Argentina Valdepeñas compartió que apenas la semana pasada compitió en un maratón y vino a la Carrera de la Amistad para soltarse.

“Ha sido una semana complicada porque no me he podido adaptar bien al horario, pero siempre me gusta venir acá, estoy pensando en correr el Maratón de Ciudad Juárez, entonces venir acá y sentir la altura, el clima, que hoy está muy caliente, pero todo eso nos sirve para enfrentar objetivos importantes”, dijo la corredora de 42 años.

“Es la segunda vez que participo, está muy padre la ruta, no tiene muchas vueltas, casi plana, sólo falta hidratación en el kilómetro cinco porque está haciendo mucho calor y sí nos hizo falta, pero muy bien todo”, agregó la ganadora de la edición 54 de la Carrera Internacional de la Amistad.

54a Carrera Internacional de la Amistad 2022

‘Lic. Francisco J. Cuéllar’

10 kilómetros varonil

Nombre Tiempo

1 Daniel Reyes 30:20

2 Wilfred Nyatogo 30:49

3 Jesús Eduardo Aggi 31:13

10 kilómetros femenil

1 Argentina Valdepeñas 36:16

2 Dorcas Jeruto Kangogo 36:53

3 Ana Gisela Reyes 38:12