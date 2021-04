Es su momento

Cortesía

Tras haber conquistado con el equipo de los Brujos el título del Torneo Regional de Beisbol y haber sido elegido el Jugador Más Valioso de la serie final, el fielder Juan Carlos Arzaga desea defender por primera vez los colores de los Indios de Juárez en un Campeonato Estatal.

Paseño por nacimiento, pero juarense por adopción, Arzaga recuerda que desde muy niño jugó beisbol en la Liga Satélite, creció viendo jugar a los Indios y siempre ha querido enfundarse en el jersey de la novena fronteriza.

“Jugar con Indios significaría mucho para mí porque desde pequeño los veía y siempre quise jugar para Juárez, porque soy criado en Juárez, y así representar a mi ciudad”, declaró el jardinero central próximo a cumplir 25 años de edad.

Para que ese deseo se haga realidad, el pelotero fronterizo respondió sobre el diamante al terminar la serie final con un porcentaje de bateo de .500, con siete carreras anotadas y dos producidas, además de haber sido pasaporteado en seis ocasiones en tres partidos. Eso lo hizo acreedor al trofeo ‘Víctor Teco López’ que se entregó al JMV de la serie.

“Me sentí bien, primeramente agradecido y contento, pero más que nada agradecido con Dios y con la gente, mi familia y los entrenadores que me han apoyado”, digo Arzaga en relación con su participación en la final del Regional.

Agregó que no imaginó que los dos últimos duelos de la serie terminaran con tanta diferencia en el marcador, porque los Búhos es un equipo que tiene buenos jugadores.

“Pero confiaba en mi equipo. Estuvimos todos en la misma página, entrada por entrada, siempre positivos y creo que la clave fue la unión del grupo”.

Fue a los cuatro años de edad cuando Juan Carlos empezó a practicar el beisbol en el equipo Tigres de la Liga Satélite, y todo el tiempo que estuvo ahí resultaron campeones.

“De ahí, como a los 12 ó 13 años me vine a estudiar a El Paso y en secundaria me metí a un equipo, jugué también en la Socorro High School, acabé la prepa y me fui al Community College, luego estuve un año en la Northwestern Oklahoma State University”.

También recordó que en la categoría moyote le tocó asistir con Juárez a un Estatal y lo ganaron en Delicias, pero por cuestiones familiares no pudo asistir al Nacional. Pero después, en 13-14 años, sí asistió al Nacional de Williamsport en Monterrey.

-¿Qué ha sido para ti el beisbol?

“Toda mi vida ha sido el beisbol. Estos últimos años regresé del colegio a una liga en El Paso y luego fui a mi primer Regional en el 2019”.

-¿Qué sigue para ti en este deporte?

“Ahorita no sé. Me gustaría una oportunidad en el Estatal, eso es lo que busco, prepararme para jugar en el Estatal”.

-¿Cuáles son tus fortalezas como jugador?

“Soy rápido, me gusta jugar con velocidad y también el juego agresivo. Me gusta jugar enfocado, concentrado. Me gusta mucho correr y me considero rápido y me gusta hacer contacto con la bola también”.

Nombre: Juan Carlos Arzaga

Posición: Jardinero central

Equipo: Brujos

Fecha de Nac.: 21 de abril de 1996

Lugar de Nac.: El Paso

Edad: 24 años

Estatura: 5’8

Peso: 175 lb

Serie final regional

Juegos jugados 3

Porcentaje bateo .500

Carreras 7

Impulsadas 2

BB 6

Jugador Más Valioso de la serie final del Torneo Regional de Beisbol ‘Cielito Lindo’